FOTOGALERIE. CRĂCIUN de POVESTE pentru sătmăreni. Au COLINDAT și au fost COLINDAȚI

Sătmărenii au petrecut o noapte de Crăciun de poveste. Au fost la colindat și, la rândul lor, au fost și ei colindați. Și-au petrecut Noaptea Nașterii Domnului în familii sau alături de prieteni, și-au oferit cadouri și s-au bucurat de această frumoasă sărbătoare.

Colindători la Supuru de Sus

În prima și a doua zi de Crăciun, familia Govor a primit mulți colindători la Supuru de Sus, la casa părintească a familiei lui Mircea Govor. În seara de Crăciun au venit mai mulți colindători, dar și copii cu Steaua. Printre cei care au trecut pragul casei au fost primarul comunei Săuca, Gheorghe Marian, împreună cu băiatul său, precum și cantorul bisericii din Săuca, prieteni, rudenii și preotul Bogdan Mureşan cu soția și cele 2 fete din Supuru de Sus. În prima zi, întreaga familie l-a sărbătorit pe cel mai în vârstă bărbat din sat, bunicul Vasile Govor, care a împlinit frumoasa vârsta de 87 de ani. La aniversarea acestuia au fost prezenți cei 6 copii cu soţiile, nepoții și strănepoții.

Noapte de Crăciun frumoasă

Chiar dacă nu la fel de intens ca și în urmă cu 10-20 de ani, sătmărenii au petrecut așa cum se cuvine Noaptea de Crăciun.

O parte dintre sătmăreni au preferat să petreacă Noaptea Nașterii Domnului la țară, acolo unde tradițiile populare mai sunt, cât de cât, respectate.

Aici, înainte de lăsarea întunericului, sătmărenii au fost colindați de cete de colindători, urmați de cei mai mari care au prezentat diferite scenete cu privire la Nașterea Domnului. Apoi, atât tinerii, cât și adulții, s-au organizat în cete și s-au colindat unii pe alții.

Cei care au rămas la oraș s-au colindat unii pe alții și au petrecut Noaptea de Crăciun alături de prieteni în jurul unor mese foarte bogate.

”Încercăm, în măsura în care se mai poate, să ținem tradiția colindatului în Noaptea de Crăciun. Astfel că ne-am adunat mai mulți prieteni și ne-am colindat unii pe alții. De obicei, îmi petrec Crăciunul la țară, la părinți, dar în acest an nu am reușit să ajung acolo”, ne-a declarat un sătmărean.

Familii reîntregiteîn străinătate

Totodată, au mai fost sătmăreni care au decis să își petreacă Noaptea de Crăciun la rude, în străinătate. Și aici a fost păstrat obiceiul românesc al colindului din Noaptea Nașterii Domnului.

”În acest an, de Crăciun, am venit la sora mea, în Franța. Practic, aici ne-am reîntregit familia. A fost un Crăciun frumos, însă de Revelion vom reveni acasă”, ne-a spus un alt sătmărean.

O parte dintre sătmăreni, chiar dacă foarte puțini, au ales să-și petreacă Crăciunul sub formă de minivacanță la munte. Ori au închiriat o cabană, ori au găsit un loc de cazare la una dintre pensiunile din țară, în special din Maramureș, unde tradițiile din Noaptea de Crăciun mai sunt, cât de cât, respectate.

Chiar dacă nu la fel de intens ca și în urmă cu 10-20 de ani, sătmărenii au petrecut așa cum se cuvine Noaptea de Crăciun.

O parte dintre sătmăreni au preferat să petreacă noaptea Nașterii Domnului la țară, acolo unde tradițiile populare mai sunt încă, cât de cât, respectate.

Aici, înainte de lăsarea întunericului, sătmărenii au fost colidați de cete de colindători, urmați de cei mai mari care au prezentat diferite scenete cu privire la Nașterea Domnului.

Apoi, atât tinerii cât și adulții, s-au organizat în cete și s-au colindat unii pe alții.

Cei care au rămas la oraș s-au colindat unii pe alții și au petrecut Noaptea de Crăciun alături de prieteni în jurul unor mese foarte bogate.

Totodată, au mai fost sătmărenii care au decis să îșipetreacă Noaptea de Crăciun la rude, în străinătate. Și aici a fost păstrat obiceiul românesc al colindului din Noaptea Nașterii Domnului.

Tuturor sătmărenilor, dar nu numai, redacțiile Gazeta de Nord Vst și Nord Vest TV le urează să aibă parte de sărbători frumoase cu sănătate și bucurie alături de toți cei dragi.