Codul Rutier, călcat în picioare de Bobotează și Sfântul Ioan

Chiar dacă abia ieri a fost sărbătoarea de Sfântul Ioan Botezătorul, majoritatea petrecerilor organizate cu această ocazie au avut loc în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Tot atunci, însă, pe drumurile din județul și municipiul Satu Mare au acționat și polițiștii rutieri. Astfel, peste 20 de persoane au rămas fără permis de conducere în urma raziilor făcute de polițiștii rutieri în trafic.

Permise suspendate pe bandă rulantă

În weekendul 4 – 6 ianuarie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au aplicat peste 90 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 35 000 de lei, pentru nerespectarea regulilor de circulație și au reținut 23 de permise de conducere.

În urma unei acțiuni pentru combaterea vitezei, polițiștii Serviciului Rutier, pe lângă amenzile aplicate, au dispus și măsura complementară de suspendare a dreptului de a conduce în cazul a 16 conducători auto, care au depășit limita maximă de viteză admisă cu peste 50 de km/h. Astfel, au fost filmați și înregistrați de aparatul radar la data de 5 ianuarie a.c., 16 conducători auto, cu vârste cuprinse între 20 și 36 de ani, care rulau cu viteze de la 121 km/h până la 171 km/h, pe un sector de drum cu limita maximă admisă de 70 km/h. În toate cazurile s-a reținut permisul de conducere pentru 90 de zile. De asemenea polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției municipiului Satu Mare au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale, la Legea nr. 61/1991, în valoare de 7 000 de lei.

Oșeni fără permis, dar băuți la volan

Un bărbat de 34 de ani, depistat de polițiștii negreșteni la volanul unui autoturism fără a poseda permis de conducere și în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. La data de 5 ianuarie a.c., în jurul orei 00.10, polițiștii din cadrul Poliției oraș Negrești Oaș au oprit în trafic, pe raza localității Negrești Oaș un autoturism condus de un bărbat, de 34 de ani, din aceeași localitate. În urma controlului efectuat polițiștii au stabilit faptul că persoana de la volan nu posedă permis de conducere și de asemenea se afla sub influența băuturilor alcoolice, fiind testat cu aparatul alcooltest a rezultat o concentrație alcoolică de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă în dosarul penal întocmit sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autoturism de către o persoană care nu posedă permis de conducere și sub influența băuturilor alcoolice.

De asemenea, un bărbat, de 38 de ani, depistat de polițiștii la volanul unui autoturism fără a poseda permis de conducere. Polițiștii din cadrul Secției Poliție Rurală Gherța Mică au depistat ieri, 7 ianuarie a.c., în jurul orei 01.40, pe raza localității Tarna Mare, un bărbat, de 38 de ani, din județul Maramureș, care se afla la volanul unui autoturism fără a poseda permis de conducere. Totodată, fiind testat cu aparatul alcooltest a rezultat o concentrație alcoolică de 0,37 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

Florin Dura