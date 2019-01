EXCLUSIVITATE! Foto/video reportaj – Destinații turistice de vis – ”Hotel President SPA” Băile Felix

Bună seara stimați cititori de pretutindeni și un An Nou 2019 cât mai fericit, vă urează Valeriu Ioan. Astăzi e luni … prima zi de luni din a treia săptămână din vacanța de iarnă în România … și iată că (uraaaaaa!) timpul relaxării continuă … împreună cu distracția. La Mulți Ani românilor de pretutindeni, mai ales Ionilor, Ionelelor și tuturor persoanelor care poartă ca nume derivate ale acestui nume sfânt. Suntem în lunea de după marea Sărăbătoare a Botezului Domnului și tot românul venit de la Biserică se întoarce cu familia acasă, sau merge mai departe la ”un strop de destindere”.

Un strop de destindere ”a la PRESIDENT”

Ne aflăm dragi cititori, la un Talk Show gazetăresc, la care sunteți invitați să participați și o să avem mai multe interviuri și transmisiuni în direct, multe surprize și maximă relaxare … șiiiiiii ca să ne păstrăm obiceiul gazetăresc împământenit în ultimii ani, o să-i avem mai târziu în legătură directă pe Afdam și Cfaim, corespondenți ai Agenției de Știri ”Tsev Dron Ed Atezag” aflați în a treia săptămână la Complexul Turistic ”President” din Băile Felix pentru monitorizarea distracției din ”PRESIDENT City”. Da stimați cititori, o să avem o ediție specială de vacanță plină de informații de calitate și–i spunem bun venit invitatului nostru de onoare din acest matinal, domnului Mitică Fechete, Managerul Complexului Turistic ”President” din Băile Felix – Bihor … Bună ziua domnule director … ”Bună ziua … La Mulți Ani dumneavoastră și tuturor cititorilor și mă bucur că ne revedem prin intermediul cotidianului dumneavoastră”.

Hotel ”PRESIDENT SPA” – la început de An Nou

Domnule Director un scurt istoric al hotelului … ”Hotelul PRESIDENT SPA” a fost dat în folosință în luna iulie al anului 2017, având o capacitate de cazare cuprinzând 45 de camere duble, cinci apartamente, piscină interioară și una exterioară, zonă de SPA, cabinete de masaj și multe alte dotări, pe care o să vi le prezint pe parcurs”

Din apă termală în saune

”Șefu, șefu, aici Afdam și Cfaim cer legătura … ne auziți?” Afdam și Cfaim … dragi colegi de redacție pe unde tot umblați că nu poate da omul de voi?

”Să trăiți șefu! Aici la telefon se află Cfaim și vrem să vă raportăm că de vreo două zile trăim senzații unice … orientale, occidentale … ce mai, senzații tari, experimentând modul de viață în sauna umedă dar și – n cea uscată, … trecând prin experiența bronzării cu infraroșu și ajungând la experiența saunei de tip Rece – Fierbinte …” Rece – Fierbinte? Vă rog să fiți mai expliciți. ”Șefu… știi când eram copii, și ne jucam Cald – Rece – Fierbinte. Cam așa te simți și aici … ”

În lumea relaxării de tip FRIGIDARIUM

”Ca o noutate … în zona saunelor am introdus un segment de relaxare numit FRIGIDARIUM; o încăpere ca o saună, unde ieși de la căldură de 80 de Grade și intri la 6 Grade, procedeu recomandat pentru vaso-dilatație, acest spațiu reprezentând o noutate în domeniul turismului, sauna rece, folosită în continuarea celei calde și fiind recomandată pentru multe afecțiuni medicale. Adică, dacă până acum cei care foloseau sauna finlandeză intrau în bazinul cu apă rece, de acum clienții au posibilitatea să experimenteze diferența de temperatură și în acest mod” a concluzionat domnul Mitică Fechete.

Din FRIGIDARIUM în lumea masajului HAMMAM

Șefu … șefu ne aflăm într-un loc oriental prin excelență, în cabinetul de masaj turcesc Hammam … șefu ți-am spus că ne dăm cu turcii … nu? … șefu cel dinainte a fost Cfaim și i s-au urcat masajele la cap … așa că nu-l băga în seamă … îl avem în fața noastră pe domnul … ”bună ziua … mă numesc Marius Miheș, sunt fizioterapeut de meserie și ne aflăm în salonul de masaj ”Hammam” de la Hotelul President SPA. În cadrul acestui salon vă oferim pe lângă toate tipurile de masaj … și masajul mai nou la noi în România, de tip ”Hammam”, un masaj care provine din cultura orientală, cultura asiatică. Acest masaj conține un masaj cu spumă și-un peeling cu spumă, urmat de un masaj cu uleiuri aromatice pentru relaxare. Se folosește un amestec dintr-un spumant oriental cu apă termală și mănușa de peeling; cu masajul în spumă, iar după acest masaj și peeling urmează masajul cu uleiuri aromatice pe masa de masaj”.

Prin cabinetele de masaj

Ne aflăm într-un cabinet de masaj cosmetic și discutăm cu … ”bună ziua, mă numesc Larisa Murgu, sunt cosmetician în cadrul Hotelului ”PRESIDENT SPA RESORT” – Băile Felix. Clienții hotelului beneficiază și pot beneficia de servicii de cosmetică, masaj, de o terapie cosmetică personalizată care presupune combinarea mai multor mișcări esențiale în combaterea și prevenirea ridurilor faciale, eliminarea toxinelor, echilibrarea stărilor emoționale, în sinergie cu ingredientele naturale”. Folosiți și ingrediente de voie bună? ”În această bază – în baza SPA – folosim numai ingrediente naturale fără compuși chimici de sinteză, care ajută la hidratarea corespunzătoare a tenului, prin formarea unei bariere hidrolipidice care împiedică epiderma să piardă apa, creând o barieră de protecție și folosesc produsele de la ”Tuel Cosmetic” – produse naturale fără compuși chimici de sinteză – produse pe bază de uleiuri, unturi și uleiuri esențiale.

Produc o relaxare generală, însuși prin mirosul natural de plante. Programul pentru clienți este de luni până duminică, dar e foarte important de specificat că programarea se face pe bază telefonică”… daaa …mulțumim și predăm legătura telefonică lui Afdam care se află într-un alt punct fierbinte al transmisiunii noastre… Afdame …ne auzi?

În împărăția nămolului de la Pell Amar

… Da am preluat legătura și am în față o altă domnișoară simpatică căruia îi spun … bună ziua! ”bună ziua … Sanyó Bettina mă numesc și ne aflăm în incinta Hotelului ”President SPA” la secția ”Pell Amar”. Chiar acum a venit o doamnă la o baie cu plante, care o să stea 20 de minute în apă, iar apoi o să stea alte 10 minute la împachetare la rece”. În ce constă împachetarea la rece? O puneți cumva în FRIGIDARIUM? ” Nu … este vorba de o împachetare cu cearșaf, cu folie și cu pături aplicată pacientei pentru ca apoi să o lăsăm să se relaxeze …” Este un tratament de relaxare? ”Da sigur … folosim doar produse de la ”Pell Amar” și nămolul de cea mai bună calitate. Executăm de asemenea: băi cu nămol, împachetări cu nămol, baie cu plante, cu spumă, cu sare …”

Mărturii din piscinele hotelului

Ne aflăm în legătură directă cu o doamnă clientă al Hotelului PRESIDENT, venită din București. Bună ziua doamnă … cum vă simțiți la President?

”Bună ziua, mă numesc Vișan Roxana și sunt consilier superior la Centrul Național de Examinare și Evaluare, unitate subordonată Ministerului Educației Naționale. Am venit aici la Hotel President pentru un curs de formare pentru funcționarii publici; am reușit să găsesc aici o echipă de recepționeri, de oameni de suflet, care au înțeles că eu am probleme (de sănătate n.r.) cu sora mea și mi-au dat o cameră adecvată, pentru persoane cu dizabilități …”

Cu ce v-a impresionat în mod deosebit Complexul Turistic ”PRESIDENT”?

”Ce mi-a plăcut la Hotel President este și faptul că s-au preocupat și de timpul nostru puțin rămas liber; s-au organizat excursii, seri tradiționale și am rămas impresionată de excursia de la Budapesta din cursul zilei de ieri și cu toate că am ajuns foarte obosiți acasă, azi dimineață eram la curs. Mi-a plăcut foarte mult adaptabilitatea celor care ne-au format, dar și mai mult calitatea personalului. Hotelul acesta este curat, îngrijit și are o echipă managerială de excepție”.

Entertainment de calitate la Hotel SPA

Ne-ați uimit și ne uimiți în mod progresiv domnule director cu toate aceste noutăți. Mai aveți și alte ingradiente?

”N-o să ne oprim niciodată din preocuparea de a vă uimi. Pentru clienții cazați în acest hotel, am creat o pasarelă de comunicare cu Aqua Parc-ul nostru, unde se pot bucura de binefacerile apei noastre termale, dar și de distracția adusă de toboganele interioare și exterioare, de bazinele tematice amenajate în zona de agrement unde au acces nelimitat.

De asemenea, continuăm cu proiectul de extindere a Aquapark – ului; dacă anul trecut am reușit să dăm în folosință zona toboganelor jumbo, vrând să continuăm cu, construcția unei roți de distracții care să treacă prin bazine, dotări care țin de latura de entertraiment, în ceea ce privește întinderea fizică, spațială, noi având teren în partea apropiată hotelului, vrem să amenajăm un râu pentru colace, cu rampă de ridicare până la un anumit nivel, pentru ca de acolo prin gravitație să se realizeze un circuit și multe alte surprize pe care le avem în proiect.

Pe parte de hotel intenționăm extinderea cu vreo 100 de camere, datorită cererii destul de mari de camere și a unui centru medical, a unei clinici, unde să se poată realiza inclusiv și mini operații, dar și o clinică de chirurgie și recuperare locomotorie.

Până atunci vă așteptăm să ne vizitați, promițându-vă de pe acum că o să facem tot posibilul ca să vă simțiți cât mai bine. Pentru informații și rezervări, ne puteți contacta pe adresa de e-mail receptie@hotelpresident-felix.ro și la numerele de telefon 0259.318.381 sau 0727.228.294 www.baile-felix.ro.”

Valeriu Ioan