FOTOGALERIE. Satu Mare, oraș ÎN MIȘCARE. Ei sunt cei 12 tineri ALEȘI

Pentru a arăta că Satu Mare este un oraș în mișcare, Primăria a ales, în ultimii trei ani, mai multe teme pentru calendarul anual elaborat de această instituție.

În 2017 a avut ca temă principală a calendarului, clădirile istorice. Pentru 2018, au fost alese 12 evenimente, prin care s-a arătat Satu Mare este un oraș în mișcare: atât în privința investițiilor, a serviciilor publice cât și a evenimentelor organizate.

”Iar acum, pentru calendarul 2019, am pregătit un nou proiect. Am ales 12 tineri din Primăria Municipiului Satu Mare și instituțiile subordonate, deoarece în ultimii doi ani am pus accent pe întinerirea și dinamizarea administrației publice locale. Prin acești tineri și bineînțeles împreună cu funcționarii mai experimentați, dorim să schimbăm atitudinea, mentalitatea și să promovăm performanța în administrație. Stimați sătmăreni, vă prezint Generația în Mișcare”, a declarat primarul Municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor.

Budizsa Evelyn, Actriță, Teatrul de Nord – trupa Harag György: ”Alături de trupa Harag György am bucuria de a participa la festivaluri în țară și în străinătate, dar trebuie să recunosc că cel mai mult mă emoționează când mă prezint în fața publicului sătmărean. Zâmbetele și bucuria lor îmi trezesc sentimente care nu se pot exprima în cuvinte!”

Burgye Ștefan, Arhitect-șef: ”Am absolvit Facultatea de Arhitectură și Urbanism. Cea mai mare provocare în acest moment este să lucrez pe dezvoltarea urbanistică a acestui oraș. Sunt fascinat de clădirile istorice și mă bucur că multe dintre aceste clădiri au început să fie reabilitate!”

Ducai Sergiu, Agent Poliția Locală: ”De mic mi-am dorit să îmbrac uniforma de polițist. Pe plan profesional îmi doresc să mă implic în combaterea vandalismului, fenomen pe care nu îl înțeleg, pentru că sunt bunurile tuturor sătmărenilor!”

Gorgan Carmen, Consilier, Direcția de Impozite și Taxe Locale: ” Îmi place punctualitatea și corectitudinea. Nu am avut de plătit nici o amendă în viața mea, doresc să fiu un exemplu pentru cei din jurul meu. Cred că orașul nostru are nevoie de oameni corecți care să muncească pentru dezvoltarea lui!”

Kovács Zsolt, Consilier – Cabinet Primar: ”În 2017 am ajuns în Satu Mare ca proaspăt absolvent de comunicare organizațională. Am descoperit un oraș în continuă schimbare. Sunt convins că mulți tineri se vor întoarce în Satu Mare în viitorul apropiat!”

Lenghel Milena, Consilier, Direcția de Asistență Socială: ”Cred în valorile serviciilor sociale și în capacitatea de a ne mobiliza pentru binele celor care au nevoie. Noi avem rolul de a deschide lacăte și ușile închise!”

Podină Alexandra, Consilier, Serviciul de Comunicare: ”Alături de echipa de comunicare facilităm relația dintre administrație și cetățeni. Anul trecut am transmis peste 300 de comunicate și informații de interes public. Satu Mare este pentru mine orașul în care poveștile se rescriu prin determinare și creativitate!”

Pop Adina, Baschetbalistă, Clubul Sportiv Municipal: ”Fiecare punct câștigat pentru echipă înseamnă un punct în plus pentru oraș. Ca sportivă sunt mândră că m-am format la Satu Mare și am reușit să transmit acest lucru și peste graniță!”

Pop Răzvan, Consilier, Serviciul de Administrare a Domeniului Public și Privat: ”Sunt inginer de mediu, lucrez pentru îmbunătățirea serviciilor de protecția a mediului și salubrizare în oraș. Doresc un oraș curat, cu alei pietonale, zone verzi și spații de joacă. Mă bucur că facem pași importanți în dezvoltarea proiectelor verzi!”

Stan Andrei, Actor, Teatrul de Nord – secția română: ”Imediat după terminarea facultății am fost acceptat în echipa Teatrului de Nord Satu Mare, asta se întâmpla după prima jumătate a anului 2013. De atunci am onoarea și bucuria de a mă întâlni periodic cu publicul sătmărean!”

Țurcanu Alexandru, Consilier, Serviciul Achiziții Publice: ”Am ales să devin inginer și lucrez acum ca specialist în achiziții publice, un domeniu esențial investițiilor. În privința procedurilor de achiziții publice am reușit ca în ultimii doi ani să publicăm totul online, în mod transparent!”

Vezentan Oana, Consilier, Autoritate Tutelară: ”Am terminat Facultatea de Psihologie, iar acum îmi desfășor activitatea în cadrul Biroului Autoritate Tutelară. Familia este cea mai de preț valoare a societății, iar eu sunt aici pentru a-i apăra interesele și a-i consilia pe membrii ei în legătură cu problemele pe care le întâmpină.”