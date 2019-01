Mircea Govor – primeşte o distincţie meritată!

Pentru unul care l-a cunoscut bine, chiar foarte bine, pe Mircea Govor, în urmă cu mulţi ani, pare, aproape incredibil, să pot scrie azi despre el, dar, vorba latinului – “Fugit irreparabile tempus!”.

Pot spune însă că, în Satu Mare, mă număr printre cunoştinţele lui Mircea Govor, fiindu-i profesor în liceu, preşedinte la “Olimpia” pe când cocheta bine cu fotbalul, iar în ultimii ani, cunoscându-l destul de bine din importanţa funcţiei de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, ca preşedinte al PSD şi în zilele de acum manager la NVTV alături de fiul său, Răzvan, cu care face o echipă ce lasă “pecetea” prin rezultate utile întregului judeţ. În opinia mea, Mircea Govor rămâne acelaşi băiat de cuvânt, mereu îngrijit în vestimentaţie şi în vorbă, harnic, ambiţios, om ce intuieşte şi… de ce nu, un familist de excepţie, care-şi iubeşte fiul şi nepoţii, cum rar se poate întâlni. Este o calitate aparte de tată, dar una de excepţie, cea de bunic. L-am urmărit şi cu camera de luat vederi, la deschiderile de an şcolar (când era elev şi acum când cei doi nepoţi fac obiectul festivităţii). Mircea Govor trăieşte fiecare părticică a evenimentului şcolar, tremură de bucurie şi se comportă admirabil, încât n-ai crede că este omul ce a urcat atâtea trepte ale vieţii!

Şi, totuşi, pe Mircea Govor îl caracterizează modestia – calitate cu care te naşti ori nu! Or, el o are, modestia, în sânge. Dovadă o constituie şi faptul că, prin ani, deşi a fost în funcţii înalte, a rămas acelaşi om modest pe care l-am cunoscut dintotdeauna. El atestă, poate mai mult decât alţii, că omul inteligent este şi modest, dar şi că originea sa ţărănească, bunul-simţ cu care s-a născut l-au călăuzit toată viaţa de până acum. Şi-l va călăuzi mereu. Mircea demonstrează mereu, prin atitudinea lui, respectul faţă de părinţii din Supur, respectul faţă de locuitorii din comună, faţă de dascălii de acolo, de preoţi, de funcţionarii primăriei, de consiliul local, de primar şi viceprimar. Acest respect este reciproc. M-am convins, cu două săptămâni în urmă, când am fost cu priceputul cameraman Robert şi am filmat ultima parte dintr-o şedinţă de Consiliu local. Nu ştiam despre ce este vorba, dar m-am dumerit rapid, văzându-i în sală pe cei 13 consilieri locali, salariaţi ai primăriei, preotul şi peste 20 de primari şi consilieri judeţeni. Mi-am dat seama că membrii consiliului local ştiu să aprecieze valorile din comună, adevăraţi fii ai satului. S-au decernat trei titluri de “Cetăţean de Onoare” al comunei Supur, unul fiind Mircea Govor. Mărturisesc că nu l-am văzut niciodată pe Mircea într-o stare atât de emotivă, mai ales atunci când a trebuit să mulţumească pentru înalta distincţie “care mă onorează, dar mă şi obligă!”. A vorbit cum nu l-am mai auzit şi, acum, mă transpun în omul de la catedră, obligat să-l apreciez prin notă. Pentru felul cum a vorbit, pentru felul cum a ştiut să mulţumească, dovedindu-se un real fiu al satului, pentru cuvintele frumoase, pline de elogii adresate colegilor din PSD şi conducerii acestui partid, îi dau, fără ezitări, nota zece (cu steluţă!). Asta şi pentru faptul că a mulţumit familiei pentru sprijin în toţi paşii ce i-a făcut de-a lungul anilor, când a sprijinit comuna, cuvânt presărat cu nişte licăreli ce au apărut sub lentilele ochelarilor, lacrimi ale recunoştinţei, dragostei şi iubirii paterne. A fost de faţă Răzvan şi Mirel. M-am simţit şi de data aceasta integrat în această familie a NVTV. Acolo, la Supur, a reuşit, cu primarul Şteţ Vasile, cu vicele şi cu consilierii să facă o echipă unită care ştie să ducă la finalitate obiective propuse, spre binele locuitorilor. Este, poate, şi faptul că viceprimarul este reprezentantul localităţii Dobra, un maghiar ce reprezintă 1000 de locuitori harnici, buni constructori, buni gospodari. Acolo, în Consiliu, proiectele de hotărâre sunt discutate şi votate, existând o armonie demnă de urmat. Nu numai în această şedinţă am auzit de intervenţiile prompte ale lui Mircea Govor de a ajuta la executarea lucrărilor mari, dar şi în emisiunile cu primarii din judeţ, cu preoţii din judeţ sau cu directorii de şcoli, de grădiniţe şi cămine culturale – toţi îl laudă pe Mircea Govor, pe omul care, dacă a promis ceva, s-a ţinut de cuvânt. Nu i-am spus lucrurile acestea, dar acum, cu ocazia acestui eveniment important în viaţa lui (“Cetăţean de Onoare” nu-i ceva obişnuit!) o fac în scris şi pentru tot judeţul. Nu ştiu câţi oameni importanţi i-au mulţumit pentru realizările multe în judeţ, dar o fac eu în numele celor cu care am realizat atâtea emisiuni televizate şi despre care am scris mereu în prezentul ziar, pe pagina a 2-a şi în cele 12 volume din “Oameni şi fapte”. De ce? Ca să nu se uite! Să învăţăm să apreciem oamenii după vorbe şi fapte în slujba celor mulţi! Să lăsăm documente viitorimii, să înveţe că valorile, din păcate, tot mai puţine, trebuie apreciate în timpul vieţii. Mircea rămâne un model de luptător pentru dreptate şi adevăr! El rămâne constant în convingeri, limpezi asemeni izvoarelor ce se adună în şuvoiul râului tumultuos al existenţei sale. Ştiu bine: Când lauzi, nu dai nimic: recunoşti! Nu lauda, ci recunoştinţa şi dreapta cumpănă a gândirii m-au îndrumat să aşez în cuvinte reflecţiile de mai sus. Sunt câteva mărgele de rouă din esenţe tari ce definesc o personalitate puternică! Îi dorim toţi cei de la NVTV şi GNV, sănătate, bucurii şi împliniri! Să dea Dumnezeu să ţi se împlinească gândurile şi ideile frumoase, iar 2019 să fie doar prologul anilor victorioşi ce vor urma! La mulţi ani!

Teodor Curpaş