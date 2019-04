Elevi eminescieni la Sesiunea Regională de Selecție Primăvara 2019 a Parlamentului European al Tinerilor

O nouă delegație a Colegiului Național Mihai Eminescu a participat la Bușteni, jud. Prahova, în perioada 5-7 aprilie, la Sesiunea Regională de Selecție Transilvania 2019 a Parlamentului European al Tinerilor/ European Youth Parliament (EYP).

Sesiunea Parlamentului European al Tinerilor a presupus și în acest an o simulare a prezentării rezoluțiilor în Parlamentul European, creând un context în care tinerii europeni învață despre cum funcționează luarea deciziilor în Uniunea Europeană și găsesc soluții la diverse probleme dezbătute.

Delegația sătmăreană de la Colegiul Național Mihai Eminescu a fost coordonată în Sesiunea Regională de către doamna profesor Nicoleta Cherecheș, director adjunct. Elevii, însoțiți de doamna profesor Claudia Pop, sunt din clasele IX-XI: Savinescu Mara (ambasador), Gavrilă Andreea (muzician), Danciu Diana, Fedorca Denisa, Forțiu Adrian, Indricuț Alexandru, Poșta Adrian, Roșu Georgiana, Sabău Alex, Scridon Alexandra, Ursu Ștefana, Bîtea Iulia – membri.

În cadrul acestui eveniment au fost dezbătute teme interesante referitoare la îmbunătățirea viitorului Europei. Alături de Rebekka Sohns – studentă din Elveția, chairperson al delegației sătmărene, elevii au parcurs toate etapele care au avut scopul de a-i uni ca echipă, să fie capabili să elaboreze și să-și susțină rezoluția finală. Subiectul dezbătut a fost: The Cotonou Agreement and the Europe-Africa relationships. Tot efortul pe care l-a depus această delegație a contribuit la înțelegerea relațiilor internaționale ale lumii contemporane și i-a făcut pe acești tineri elevi să simtă că au un scop, că sunt un factor important în rezolvarea problemelor la nivel internațional.

Fiecare membru al echipei a avut parte de o experiență practică și pozitivă de învățare prin participarea la această Sesiune Regională de Selecție a EYP. Ambasadoarea delegației – Mara Savinescu a spus despre EYP că ,,a fost o experiență unică în viață, din care am învățat atât de multe despre lumea ce ne înconjoară, cât și despre problemele cu care se confruntă în fiecare zi. EYP-ul înseamnă mai mult decât lucrul în echipă și munca grea pe care o depunem în cele trei zile petrecute la Bușteni. Mie mi-a oferit o perspectivă de lungă durată asupra viitorului meu, m-a făcut să descopăr calea pe care aș dori să o urmez în viață. E o experiență unică și merită să fie împărtășită”. Un alt membru al echipei – Ștefana Ursu consideră că cel mai important lucru este să te implici. Cel mai tânăr membru al delegației – Adrian Forțiu a spus despre participarea la EYP că ,,A fost o experiență memorabilă. Aș sugera oricărui tânăr care ar dori să profeseze în domeniul juridic sau să își creeze o carieră în domeniul relațiilor internaționale, să participe la sesiunile EYP-ului”.