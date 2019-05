FOTO VIDEO Ovidiu Silaghi :”am votat pentru o reprezenatare mai bună în Parlamentul European”

Singurul candidat din județul Satu Mare cu șanse reale de a reprezenta județul în Parlamentul European, Ovidiu Silaghi s-a prezentat la vot , însoțit de soție și copii. Aceștia au votat la o ra 13.30 lasecția de votare din incinta grădiniței Dumbrava minunată.



„Am venit azi ca de fiecare dată, nu am lipsit la nicio procedură de vot, am venit să votez cu mare încredere pentru o reprezentare mai demnă a României în Parlamentul European și pentru o mai bună gestionare a fondurilor europene, pentru că eu consider că din pozițiile de parlamentar european România poate fi ajutată, poate fi privită cu demnitate și seriozitate și cu mai mult respect” a declarat Ovidiu Silaghi.