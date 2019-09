Ce poţi face într-un weekend în Oradea? Locuri de văzut în noua bijuterie turistică a României

La doar 133 de kilometric de Satu Mare ( aproxomativ 2 ore de mers cu maşina ) se află Oradea, oraş care impresionează prin frumuseţea sa şi prin numărul mare de obiective turistice. Oradea este numită şi capitala Art Nouveau a României datorita numărului mare de construcţii ce aparţin acestui stil.

Ca urmare a numeroaselor lucrări de reabilitare care s-au făcut în ultimii ani, centrul oraşului cât şi cetatea din Oradea au ajuns să fie unele dintre cele mai vizitate obiective turistice din România. Se presupune că numele de Oradea vine de la combinarea numelui unguresc Varad cu cuvântul turcesc orad/oraya. Este un oraş cosmopolit în care locuiesc români maghiari, italieni, germani, evrei şi altii. Acestia au contribuit la dezvoltarea oraşului si la o parte din bagajul arhitectural şi cultural.

Încă de la primul tur al oraşului te vei îndrăgosti de el. Merită cu adevărat să te opreşti putin din lucrurile tale de zi cu zi şi să vizitezi frumosul oraş ce îţi conferă un sentiment plăcut. Iată câteva dintre obiectivele care merită să le vizitezi dacă ajungi în oraşul de pe Crişul Reped:

Cetatea Oradea

Nelipsită din traseele turistice, Cetatea Oradea este una dintre puţinele cetăţi încă folosite. Legenda spune că regele Ladislau I al Ungariei, pe când era la vânătoare în ţara Crişurilor, într-o noapte a visat doi îngeri care i-au spus să construiască o mănăstire cu hramul Sfintei Fecioare. A numit-o Varad, iar în jurul ei a construit Cetatea Oradei. Ce puteti vedea? Cele 12 clădiri, 5 bastioane şi vechiul observator astronomic.

Cetatea a fost finalizată între 1570 si 1618 de către renumiti arhitecţi italieni şi a servit drept centru religios şi cultural pentru aproape 5 secole. Spre deosebire de Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, construită în stil Vauban, cea din Oradea are o formă pentagonală, cu bastioane la colţuri şi un şant cu apă, în stil renascentist italian.

Biserica cu Lună

Oradea are o biserică considerată unică în Europa. Biserica Ortodoxaă”Adormirea Maicii Domnului”, cunoscută sub denumirea Biserica cu Lună, are 2 elemente ce îi conferă unicitate: portretul lui Horea şi un glob, jumătate negru, jumătate auriu. Portretul unuia dintre conducătorii răscoalei de la 1784 este aşezat într-un medalion, pe arcul de bolta dintre naos şi absida altarului. Ctitorii au omagiat astfel, zidirea bisericii în anul răscoalei lui Horea, Closca şi Crişan.

Specialiştii spun că portretul lui Horea este singura reproducere autentică. Portretul din biserică a fost înlocuit cu o copie, iar originalul se află la muzeul Episcopiei Ortodoxe Oradea. O altă particularitate este mecanismul confecţionat de vienezul Georg Rueppe, în anul 1793. Globul, jumătate negru, jumătate auriu indică fazele lunii şi se află în turnul bisericii. Grozăvia inginerească, fără şuruburi, se roteşte la fiecare 28 de zile in jurul axei şi indică fazele lunii.

Palatul Vulturul Negru

Este o altă bijuterie arhitecturală cu care se mândreşte Piaţa Unirii dar şi intregul oraş. A fost construit în anul1907-1908 de arhitecţii orădeni Marcell Komor şi Dezso Jacob pe amplasamentul fostului palat Arborele Verde, care adăpostea manifestări culturale şi politice. Clădirea este alcătuită din trei corpuri inegale, între ele găsindu-se un pasaj cu vitralii, pardoseala din mozaic şi candelabre impozante. Pasajul interior a fost modelat asemenea Galeriilor Vittorio Emanuele din Milano şi găzduieşte multe cluburi, cafenele, restaurante şi magazine.

Palatul Ullmann

Daca v-aţi propus să ajungeţi în Oradea trebuie să vedeţi şi Palatul Ulmann, una dintre clădirile istorice ale oraşului. Clădirea, cu un aer veneţian, a fost construită în 1913 de evreul Ullmann Izidor. Aceasta are trei etaje, ce se desfăşoară în jurul unei curţi interioare. Pe faţadă veţi observa linii uşor curbate, balcoanele semicirculare şi câteva elemente iudaice precum, sfecnicul cu 7 braţe, motive florale şi geometrice. Concepută ca un bloc de locuinţe, pentru familiile înstărite ale epocii, clădirea are şi câteva apartamente mai modeste, care erau destinate servitorilor.

Lactobar

Lactobar este cel mai căutat şi mai interesant restaurant din Oradea. Localul se află pe strada Republicii şi este decorat cu toate obiectele 100% româneşti din epoca comunistă, şi nu numai. Vă veţi amuza redescoperind clamele de rufe, vinilurile, casetele refolosite pe post de candelabre, aparate de radio, mileurile şi celebrul peşte de sticlă, care era pus pe televizor. Însă, piesa de rezistenţă a locului este o Dacie 1310, unde puteţi chiar mânca.



Muzeul Ţării Crişurilor

Dacă vă alaţi în Oradea nu uitaţi să vizitati şi Muzeul Ţării Crişurilor. Acesta este format din Muzeul Ţării Crişurilor, Muzeul Memorial ”Iosif Vulcan”, Muzeul Memorial ”Aurel Lazăr”, Muzeul Memorial ”Ady Endre” şi Pestera Vadu Crisului. Conform reprezentantilor complexului muzeal aici sunt adăpostite peste 450.000 de piese, de la colecţii de artă, costume populare, dinozauri, fosile ale plantelor, podoabe, unelte de fier, s.a.m.d.

Teatrul de stat din Oradea

Este una dintre cele mai insemnate edificii de patrimoniu din Oradea şi găzduieşte două instituţii teatrale: Teatrul Regina Maria şi Teatrul Szigligeti. Sala teatrului are trei nivele structurate astfel: sala, loji, balcon şi are până la 1000 locuri dintre care 578 locuri pe scaune.

A fost construit în perioada anilor 21 iulie 1899 – 1 octombrie 1900 de către arhitectul Kalman Rimanoczy Junior. În prezent teatrul mai dispune de o Sală Studio cu o capacitate de 50 locuri şi de Sala Arcadia cu o capacitate de 200 locuri. În aceste săli se joacaă piese scurte, se organizează recitaluri de poezie, opera,concerte,spectacole lectură şi spectacole cu caracter experimental.

Acestea sunt doar câteva dintre locurile atractive pentru turism în Oradea. Dacă am reuşit să vă creionez o imagine frumoasă a acestui oraş denumit şi „Micul Paris ” vă invităm să luaţi o mini vacanţă şi să vizitaţi oraşul ce aşteaptă să fie descoperit la pas de către turişti şi nu numai.

Nicolae Ghişan