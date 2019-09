“Cronograf” scoate la suprafaţă tinere talente!

Nu cred că singurătatea pare să fie linia de orizont a existenţei poetului, chiar dacă ar fi poet la o vârstă fragedă, aşa cum am constatat la şedinţa cenaclului “Cronograf” din 24 septembrie. Cei peste 20 de iubitori de poezie adunaţi la Casa Creaţiei au rămas impresionaţi plăcut de cele ce au auzit din lectura unui tânăr, talentat, ambiţios şi… de mult bun simţ! Cred că i-a fost greu să-şi citească cele peste 15 poezii, creaţii care au fost analizate cu destulă severitate de cei prezenţi. Tânărul poet are numai 15 ani şi este iubitor de poezie, demonstrând în arta scrisului mult talent. Asta nu înseamnă că Adrian Feher nu-şi va da tot interesul să facă şcoală adevărată, să împrumute de la toate ştiinţele studiate în liceu câte ceva, chiar cu gândul de a le folosi în creaţia sa. Cu toţii am ascultat cu atenţie poeziile sale şi, sincer, am rămas impresionaţi de maturitatea gândirii sale, realizând o poezie destul de ermetică, ce dă de gândit oricărui cititor chiar avizat. Metaforele utilizate în creaţia sa întregesc conţinutul, dând dovadă de multă maturitate, de câteva modele din viaţa sa, deşi vorbind despre viaţă aş putea spune, după cum m-am informat, că n-a fost prea darnică cu el, comparând-o cu traiul îmbelşugat al multor copii de vârsta lui. Felul cum abordează poezia este surprinzător, iar felul de a-şi însuşi cele spuse de membrii cenaclului, demonstrează responsabilitate, multă simţire, luându-se la luptă pentru viaţă şi în luptă cu moartea. Acest copil ridică, în poezie, probleme serioase de existenţă, de trai, de încadrare în societate, pe când mulţi de vârsta lui nici nu pot aborda discuţii pe astfel de teme. Surpriza a fost mare pentru toţi, când Adrian Feher a interpretat vocal un cântec aşezat pe versurile lui, singur acompaniindu-se la chitară.

Cu toţii am rămas impresionaţi de acest copil şi mă întreb: Oare câţi copii de aceştia avem în jurul nostru şi nu-i vede învăţătorul, profesorul de specialitate, şcoala şi societatea? De ce oare? Pentru că s-au mărit salariile celor care trebuie să facă educaţie? Am găsit talente în cadrul Poliţiei Judeţene, oameni talentaţi care au reuşit să publice deja 4 volume! Am găsit poliţist la Craidorolţ, care a realizat prin munca sa un muzeu cu care judeţul şi ţara se pot mândri. Cel puţin, şeful poliţiei judeţene a găsit modalitatea să-i felicite şi să-i scoată din anonimat. Şi iată, nici nu te-ai gândi ca poliţiştii să contribuie la dezvoltarea culturii din judeţ! Felicitări!

Mă gândesc la Adrian Feher care spune într-o poezie: “… Nu va rămâne decât/ Un os,/ Un glonţ,/ Un nasture/ Şi poate o cruce / Cu braţele ridicate ale neputinţei”. Sau în poezia “Deşert”: “Tot ce scriu despre mine / E doar scris./ Nişte senzaţii ofilite,/ Deşeuri aşezate-n container./ Eu spun măr, / Şi pe pagină abia apar/ Trei seminţe uscate de litere…”. Spaţiul liber pe care-l adjudecă tânărul poet, printr-o modestie seniorială, este unul al originalităţii fireşti. De multe ori poezia lui surprinde tocmai ratarea naturalităţii şi dă făgăduinţa veşniciei: “Poate într-o zi îmi fac timp/ Ca să mor împreună cu tine./ Noi singuri îngropându-ne/ Unul pe altul în trupul celuilalt./ Să ne bocim,/ Să tragem rădăcinile peste trup,/ Ca pe o haină ce intră în noi…”

Acest tânăr reuşeşte să scrie despre albastrul cerului, despre divinitate şi infinit, exact cum spunea Î.P.S. Justinian într-o emisiune televizată. Oricum, sub masca sentenţioasă a versurilor sale se ascunde o criză în care, ca o montură de aur, străluceşte ca o lumină rece spaima nefiinţei. Spre bucuria mea, Adrian Feher, dornic parcă de când e lumea, doreşte să fie om al cetăţii, al literelor şi… deja Călin Durla, primul om al învăţământului, a auzit de el şi… sigur îl va ajuta pentru că este hărăzit pentru aşa ceva! Martor este cartea pe care o va scoate în curând acest Adrian, omul treaz, consecvent, care ştie să anunţe calea succesului, cea a binelui, să dezvăluie pericolele neconştiinţei şi al abdicării de la morală, să prevadă cu o secundă mai repede frumosul transmis prin artă, frumos şi estetic, pe care să-l implantăm în viaţa de toate zilele! Succes, copile, şi mult sprijin primit de oriunde!

Teodor Curpaş