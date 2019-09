În perioada 24-25 septembrie, un grup de experți și echipa de management a proiectului EPICAH – Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage (Eficiența Instrumentelor Politice pentru Promovarea Moștenirii Transfrontaliere), a participat la un seminar de lucru la Satu Mare și vizite de studiu la mai multe obiective din județ, printre care și în municipiul Carei.

Delegații sosiți din Portugalia, Spania, Italia, Ungaria, Grecia, Estonia, Cehia au vizitat proiecte de bune practici în cooperarea transfrontalieră: expozițiile Castelului Károlyi, Parcul Dendrologic și Manejul, fiind întâmpinați de primarul Eugen Kovács, de șeful biroului de proiecte – Egli Carmen, directorul Direcției de Cultură – Bogdan Georgescu, fost expert Epicah. Gazdele vizitei au fost dr. Hágo Nándor – directorul Muzeului Municipal și Dragoș Georgescu – membru al comitetului local de sprijin în cadrul proiectului.

S-a discutat despre proiectele transfrontaliere și experiența acumulată cu ocazia implementării acestora, oaspeții fiind impresionați de tot ceea ce au văzut, de calitatea expozițiilor, de proiectul manejului și demonstrația de călărie, precum și de frumusețea Parcului Dendrologic.

Vizita a durat trei ore, după care echipa de experți s-a deplasat la biserica medievală de la Acâș, cuptoarele dacice de la Medieșu Aurit și biserica din Máriapocs (Ungaria)

