DEMISIE. Sătmarul a rămas fără un viceprimar. Anunțul a fost făcut public de către celălalt viceprimar

Municipiul Satu Mare a rămas fără un viceprimar, după ce Doina Feher a demisionat în urma scandalul apărut în mass-media sătmăreană cu privire la poziția fiului ei pe listele ANL. Anunțul a fost făcut oficial ieri, în cadrul unei conferințe de presă la sediul PNL, chiar de către celălalt viceprima al Sătmarului, nimeni altul decât șeful de partid al Doinei Feher, Adrian Albu.

Doina Feher a demisionat din toate funcțiile

Anunțul făcut de viceprimarul Adrian Albu a fost clar și concis. Doina Feher a demisionat atât din funcția de viceprimar, cât și din cea de consilier local, respectiv de președinte al Organizației de Femei a PNL Satu Mare. Adrian Albu a precizat că Doina Feher a luat această decizie după ce a fost sfătuită de partid.

”Doamna viceprimar a luat decizia, evident sfătuită sau în consultare cu conducerea chiar centrală a partidului, de a demisiona din funcţia de viceprimar, consilier local şi preşedinte al organizaţiei municipale. Cu toţii regretăm situaţia creată. Noi nu am fost de acord cu ceea ce s-a întâmplat”, a afirmat Albu.

Totodată, preşedintele PNL Satu Mare, Adrian Albu, a declarat că, deocamdată, nu se ştie cine va intra în Consiliul Local în locul Doinei Feher, nefiind purtate asemenea discuţii.

„Nu ştiu lista. O să mă uit pe listă şi o să vă dau un răspuns. Dacă persoana vrea, dacă şi noi vrem. Nu doresc să fac vreo greşeală”, a spus Albu.

Următoarea persoană pe lista PNL pentru Consiliul Local este Gheorghe Stan.

Albu a mai precizta ca este posibil ca postul de viceprimar rămas vacant după demisia Doinei Feher să rămână neocupat, la fel ca în cazul Consiliului JUdețean.

”Este posibil! Nu vreau să avansez niciun fel de opinie până când nu voi sta de vorbă cu colegii mei. Trebuie să vorbesc cu încă două-trei persoane şi pe urmă o să trag o concluzie. Pe de altă parte n-au mai rămas decăt opt luni din mandatul ăsta”, a mai declarat Albu.

Albu spune că nu știa

Președintele PNL Satu Mare a mai arătat că nu știa de prezenţa fiului Doinei Feher pe lista ANL.

”În momentul în care am înaintat, am semnat acel proiect de hotărâre nu am consultat lista, că are multe poziţii, şi nu ştiam de prezenţa anumitor persoane pe listă, inclusiv a fiului doamnei Feher”, a precizat Albu.

Acesta a declart că în urma acestui scandal are și un regret.

”Dacă e să-mi reproșez un lucru este faptul că am lipsit, săptămâna trecută am fost la Oradea, și joi am făcut foarte multe lucruri, și nu am aflat acest lucru. Poate dacă aș fi stat în acele zile mai mult în Primărie aș fi aflat acest lucru. Asta îmi reproșez că nu am știut acest lucru. Este singurul lucru pe care mi-l reproșez, pentru că dacă aș fi știut, i-aș fi explicat colegei mele”, a transmis președintele PNL Satu Mare.