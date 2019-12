Carmen Bunaciu și Anca Pătrășcoiu, vedetele Masters- ului de la bazinul Select

Așa cum ne-au obișnuit în ultimii ani inimoșii oameni de sport de la Complexul Select, lunile noiembrie și decembrie aduc în bazinul de la Satu Mare nume importante ale natației românești.

În plus, avem parte de competiții atractive pentru toate categoriile de vârstă și la toate nivelurile. De la copii la adulți și…master, și de la amatori la profesioniști, campioni și foști campioni naționali și internaționali.

După reușitele consemnate în competițiile rezervate elevilor și mai ales copiilor și juniorilor, în weekend la Complexul Select și-au dat întâlnire veteranii natației…

Concursul de Masters a adunat la start peste 50 de concurenți din toată țara , foști campioni naționali …Iar vedetele reuniunii au fost, din nou, Carmen Bunaciu și Anca Pătrășcoiu, două dintre cele mai importante nume ale natației românești.

”Mulțumim mult pentru atmosfera grozavă de la ultima competiție de masters din acest an, la Satu Mare. Revederi surpriză și veselie grupa mare”, a punctat Carmen Bunaciu pe pagina personală de facebook după weekend-ul petrecut în Sătmar.

”Așteptam mai mulți sătmăreni să vină la acest concurs…Poate că prezența atâtor campioni i-a ținut în afara bazinului. Dar cred că important e pentru fiecare amator de înot să poată concura măcar o dată în viață cu aceste personalități ale înotului. Mă bucur că toate competițiile au decurs bine , fără probleme. Sigur că la Masters în mare parte rezultatele au contat mai puțin și importantă a fost propaganda bună făcută acestui sport și Sătmarului”, a spus Mircea Pop, patronul Complexului Select , în cadrul emisiunii Săptămâna sportivă de la Nord Vest TV.

Acesta le-a mulțumit colaboratorilor și tuturor celor implicați în buna organizare a evenimentelor de la acest sfârșit de an.

”Mă bucur că numărul copiilor care vin la înot e în continuă creștere. Competiția rezervată elevilor a fost extraordinară iar apoi în cea rezervată copiilor și juniorilor am avut surpriza de a avea foarte mulți concurenți de la Baia Mare. Îmbucurătoare pentru noi sunt și rezultatele pe plan național ale sportivilor sătmăreni de la CSM și CS, iar Tudor Pop la cei 10 ani ai săi se anunță a fi un viitor mare campion, cu condiția să muncească la fel de mult și să continuăm să investim în el”, a mai spus Mircea Pop.

Legat de sezonul 2020, cei de la Select încearcă să organizeze competiții pentru cei mici și în prima parte a anului…Cele din noiembrie și decembrie rămân bătute-n cuie…Cu sprijinul Consiliului Județean, bineînțeles.

Carmen Bunaciu- participantă la Jocurile Olimpice de la Moscova-1980 și Los Angeles-1984. Are în palmares 70 de titluri naționale și 39 de recorduri naționale în diferite probe. În 1977 a devenit prima româncă ce a înotat 100m în mai puțin de 1 minut.

Anca Pătrășcoiu-prima medaliată olimpică a nataţiei româneşti.A început nataţia în 1976, până în 1985 fiind legitimată la Clubul Municipal Baia Mare. Din 1 ianuarie 1985 devine colegă cu Carmen Bunaciu, la Clubul Dinamo Bucureşti, unde antrenamentele se transformă în provocări, având în vedere că avea o coechipieră pe măsură aşteptărilor. Din 1977 câştigă tot ce se poate la categoria de vârstă, la concursurile naţionale. În 1979 participa la prima competiţie în străinătate, Sofia, Bulgaria. Cu toate că avea doar 14 ani, în 1981 obţine primul titlu naţional în proba de 400 metri liber. Urmează campionate europene, balcaniadă de seniori, concursuri bilaterale, de la care nu se întoarce niciodată acasă cu mâna goală, ci cel puţin cu o medalie în probele de liber şi spate. Dacă în 1983, la primul Campionat European de Seniori, se clasează pe un loc IV la 200 metri spate, îşi ia revanşa în 1984, la Jocurile Olimpice din Los Angeles. Anca Pătrășcoiu cucereşte prima medalie olimpică pentru înotul românesc la 200 metri spate. În 1985 participă la un concurs din Principatul Monaco. La 100 metri spate ajunge pe prima treapă a podiumului, la egalitate cu înotătoarea Carmen Bunaciu. Ambele primesc medalii înmânate de membrii familiei regale. La prima ediţie a Concursului Goodwill Games de la Moscova, cucereşte două medalii de aur, după care, în 1987, alte trei medalii de aur la Universiada, şi o alta de argint la europenele de seniori, de această dată cu ştafeta de 4×200 metri liber. Participă, în 1988, la Olimpiada de la Seul, însă deşi nu cucereşte nicio medalie se califică în finale.