Cristiano Ronaldo, “mană cerească” pentru Juventus!

Cristiano Ronaldo (34 de ani) a fost o adevărată lovitură pentru Juventus, din toate punctele de vedere! Impactul portughezului de când a ajuns la “Bătrâna Doamnă” este uriaș, mai ales din punct de vedere financiar și social.

Cristiano Ronaldo a fost transferat la Juventus de la Real Madrid în vara anului trecut, pentru 100 de milioane de euro, însă a fost o investiție extrem de profitabilă pentru campioana Italiei.

Dacă înainte de venirea fostului Balon de Aur Juventus primea de la Adidas o sponsorizare de 23 de milioane de euro, acum italienii primesc mai mult decât dublu, și anume 51 de milioane de euro pe sezon.

Juventus are un parteneriat și cu Jeep, iar suma primită de la aceștia s-a triplat din momentul în care Cristiano a ajuns în Serie A. Torinezii câștigau 16 milioane de euro pe sezon din contractul cu brand-ul american de automobile, iar acum câștigă nu mai puțin de 50 de milioane de euro pe an.

Bineînțeles, impactul lui Cristiano Ronaldo a fost resimțit și pe rețelele de socializare. Juventus avea 49,7 milioane de urmăritori pe Instagram înainte de a beneficia de serviciile campionului european, iar acum are 83,9 milioane de conturi care îi urmăresc activitatea.

Cristiano Ronaldo câștigă mai mult de pe Instagram decât de la Juventus

Cristiano Ronaldo câştigă mai mult din postările pe Instagram decât din salariul pe care îl încasează ca jucător la Juventus. Starul portughez primeşte aproape 50 de milioane de dolari pe an prin simple imagini postate, fiind cea mai bine plătită celebritate de pe Instagram.

Conform goal.com, Cristiano Ronaldo are un salariu de invidiat la campioana Italiei, 34 de milioane de dolari, care nu se compară însă cu câştigurile obţinute de pe urma postărilor pe reţelele sociale, unde îi intră în cont aproximativ 975 de mii de dolari la fiecare postare.

Astfel, fotbalistul le depăşeşte clar pe modele precum Kylie Jenner sau Emily Ratajkowski, sau cântăreaţa şi actriţa Selena Gomez. Şi rivalul său, Leo Messi, care primeşte anual 23,3 milioane de euro, este surclasat de fotbalistul lui Juve care are 192 de milioane de persoane care îi urmăresc contul de Instagram.