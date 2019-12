Cristina Neagu a primit trofeul pentru cea mai bună handbalistă a lumii

Lideră a echipei Romaniei la Mondialul nipon, Cristina Neagu s-a aflat in centrul atentiei in ziua de pauza a nationalei noastre.

Federatia Internationala de Handbal a premiat-o pe Cristina Neagu cu trofeul pentru cea mai buna handbalista a anului 2018.

Pe langa trofeul propriu-zis, Neagu a primit si un cec in valoare de 10.000 de euro.

Festivitatea a avut loc in pauza meciului dintre RD Congo si Japonia, partida din Grupa D a Campionatului Mondial.

“Astăzi am primit trofeul pentru cea mai bună jucătoare a lumii în anul 2018. Sunt mândră şi foarte bucuroasă. Mulţumesc colegelor şi antrenorilor, dar mai ales oamenilor care cred mereu în mine”, a scris Cristina Neagu pe contul ei de Facebook.