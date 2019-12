Derby cu liderul din Liga Europei Centrale

Baschetbalistele de la CSM Satu Mare joacă în această seară de la ora 18 primul meci pe teren propriu în actuala ediție a Ligii Europei Centrale.

După trei meciuri în deplasare, două pierdute în Cehia și unul câștigat în Belgia, elevele lui Mauro Procaccini speră să obțină primul succes și în fața propriilor suporteri… De altfel, victoria în fața liderului seriei B, Zabiny Brno, e necesară pentru a menține intacte șansele de calificare în Final Four-ul competiției.

Echipa din Brno are patru victorii din tot atâtea meciuri jucate în seria B a Ligii Europei Centrale și e ca și calificată în final 4 dacă ținem cont că cehoaicele au câștigat etapa trecută la Marburg și au învins în tur pe CSM Satu Mare. Zabiny Brno a terminat pe trei sezonul trecut în prima ligă din Cehia, iar acum e pe șase cu cinci victorii și șapte înfrângeri.

În tur , la Brno , Zabiny s-a impus cu 105-65 într un meci în care gazdele au avut …37 de aruncări libere!!!

”Avem o revanșă de luat după meciul din tur în care noi am început mai slab și apoi gazdelor le-a ieșit tot. Trecem aici și liberele exagerat de multe fluierate pentru ele…Sperăm să reușim să obținem victoria , una care ne-ar menține în cărți pentru calificarea în Final Four. Din păcate, în ultimul timp nu ne-au ocolit problemele medicale, dar sperăm ca fetele care vor fi apte pentru jocul de miercuri să ne aducă bucuria victoriei”, spune managerul echipei, Florin Mureșan.

Adina Stoiedin are ceva probleme la plămâni și nu poate evolua, Brittany Denson sperăm să poată evolua după recuperarea la genunchi iar Maja Miljkovic a stat și ea din cauza unor dureri la umăr.

Partida va fi arbitrată de Laszlo Bukaresti, Amalia Marchiș și Narcis Dan. Comisar: Vinași Doru.