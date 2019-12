Încă puțin și jucăm ca în Anglia

Nu ne aducem aminte ca in Romania fotbalul de prima liga sa se fi jucat in chiar prima luna a anului calendaristic.

Anul competitional se incheie in Liga 1 cu etapa a 22-a, runda intinsa pe durata a patru zile, intre 19 si 22 decembrie.

Pauza va fi mai scurta ca oricand, Liga 1 urmand a fi reluata in ultima zi a lunii ianuarie.

Vedeti mai jos programul etapei a 23-a, prima dintre cele patru runde ramase de disputat in 2020 din sezonul regular.

Vineri, 31 ianuarie

Ora 20:30 Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaş

Sâmbătă, 1 februarie

Ora 14:00 Academica Clinceni – FC Voluntari

Ora 17:00 Hermannstadt – Sepsi OSK

Ora 20:00 Dinamo – Astra Giurgiu

Duminică, 2 februarie

Ora 17:00 Chindia Târgovişte – FC Botoşani

Ora 20:00 CFR Cluj – FCSB

Luni, 3 februarie

Ora 20:00 Poli Iaşi – FC Viitorul