Lovitură grea pentru Real Madrid înaintea El Clasico

Echipa din capitala Spaniei nu va putea miza pe unul dintre cei mai importanti jucatori din lot la marele derby cu FC Barcelona.

Internationalul belgian Eden Hazard, accidentat la meciul de Champions League cu Paris Saint-Germain, nu va putea fi recuperat in timp util pana la partida cu rivala din Catalunia.

Hazard va lipsi intre patru si sase saptamani, in conditiile in care derby-ul Barcelona – Real Madrid se joaca pe 18 decembrie.

Site-ul oficial al lui Real Madrid confirma ca jucatorului belgian transferat in vara de la Chelsea i-a fost descoperita o agravare a contuziei pe care a suferit-o la meciul cu PSG.

Mai precis, Hazard are o microfisura externa incompleta.

Trei meciuri mai are de jucat Real Madrid pana la El Clasico, doua in campionat si una in Champions League, toate fara Eden Hazard in teren.

Barcelona si Real Madrid se afla la egalitate de puncte in La Liga.