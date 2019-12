Masă festivă pentru jucătorii Victoriei Carei

Jucătorii alături de prietenele lor şi membri ai staff-ului CSM Victoria Carei au participat vineri seara la o reuniune de final de an, menită să marcheze evoluţia plină de succes a echipei de fotbal din acest an. Reuniunea în cadru festiv a avut loc la pizzeria- restaurant Ali Baba.

„Am insistat foarte mult să organizăm această reuniune pentru că am reuşit să ducem la bun sfârşit acest sezon. Consider că această încheiere de an este un eveniment foarte frumos, foarte plăcut. Mă bucură, în primul rând, faptul că voi, jucătorii, şi însoţitorii voştri aţi acceptat cu toţii invitaţia la eveniment. Consider că am reuşit să încheiem un an foarte frumos din punct de vedere al rezultatelor sportive pe care le-am obţinut atât în returul campionatului precedent, cât şi în turul campionatului în desfăşurare. Suntem echipa neînvinsă şi echipa de pe primul loc”, a declarat antrenorul Marius Botan.

Dintre cei prezenți la eveniment, care au și dorit să le adreseze câteva cuvinte jucătorilor la final de an, s-au aflat omul de afaceri Papp Zsolt, un susţinător al fotbalului careian, care a găzduit în localul său evenimentul de vineri , preşedintele CSM Victoria Carei, Virgil Pereş, al cărui cuvânt de ordine a fost „Obiectiv îndeplinit!”, antrenorul Tabi Zsolt, antrenorul cu portarii Bagossy Alexandru, respectiv reprezentanţii Consiliului Local Carei în comitetul director al clubului, consilierii locali Leitner Robert şi Sorin Cioltean.

După discursurile oficiale, tinerii fotbalişti careieni s-au distrat pe cinste, până târziu în noapte, alături de prietenele lor, alături de antrenori şi ceilalţi invitaţi ai lor.