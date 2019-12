Primavera câștigă turneele de sală și la old-boys!

Opt echipe formate din jucători trecuți de 35 de ani s-au întâlnit duminică la sala LPS în cadrul primului turneu de futsal organizat la Satu Mare în această iarnă…

Iar în loturile celor opt echipe i-am revăzut pe o parte dintre jucătorii care în urmă cu câțiva ani activau la echipele divizionare din județ…N-a lipsit nici Olimpia cu veteranii Suciu, Paul Mihai, Paul Levente, Tempfli, Țuțuraș, Cipri Prodan sau Oșan.

Printre organizatorii evenimentului l-am regăsit și pe fostul căpitan al galben-albaștrilor din ultima apariție din liga a 2-a a echipei fanion, Cosmin Iuhas. Acesta și-a strâns prietenii și a jucat pentru Recolta Dorolț, echipă la care de altfel Ciubu-Iuhas activează acum ca antrenor…

”Mă bucur că am reușit să ne strângem din nou la acest turneu și că ne-am bucurat de fotbal și am depănat amintiri împreună. Sperăm să păstrăm tradiția acestor turnee de old boys” a declarat Cosmin Iuhas la Nord Vest TV. Acesta se pregătește și pentru revederea cu fostul său antrenor, Bogdan Andone la un meci de old boys programat la Aiud pe 27 sau 28 decembrie.

”Vom merge cu o trupă de foști olimpiști și vom răspunde invitației lor” a punctat Iuhas…

Cât privește turneul de la sala LPS, Primavera s-a impus în finală, 1-0 cu Recolta Dorolț .

Primavera demonstrează că anul acesta poate câștiga turneele de sală atât la generațiile 2011, 2010 sau 2013 cât și la cei trecuți de 35 de ani…

Și-un amănunt interesant, antrenorul Florin Fabian nu ar fi jucat pentru clubul său, Primavera ci pentru Olimpia…Doar că Fabi a lipsit motivate fiind convocat la București la o întâlnire a antrenorilor cu licența PRO.

”Echipa de Old Boys a clubului nostru a câștigat turneul rezervat categoriei de vârstă +35 ani . Dăruirea , buna dispoziție și dragostea pentru sport au fost principale condimente ce au facut ca acest eveniment să fie o reușită. Echipa noastra a defilat cu succes pînă în actul final unde a reușit să se impună cu 1-0 in fața celor de la Dorolt . Parcursul si rezultate echipei Old Boys Primavera : PRIMAVERA – New Team 5-0 , PRIMAVERA-Dara 11-0 , PRIMAVERA – Olimpia 6-1 , PRIMAVERA – The Legends 5-1 (semifinale) , PRIMAVERA – Dorolt 1-0. Totodată echipa noastră a luat premiul de golgeter-ul turneului Laza Călin. Multumim tututor celor implicați cît și susținătorilor noștri.” Este mesajul postat de conducerea clubului pe pagina oficială de facebook…

De remarcat că în ciuda problemelor de sănătate pe care le are fostul arbitru și jucător, Mandi Attila a ținut să fie present și a evoluat la acest turneu pentru Recolta Dorolț.