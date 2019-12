România învinsă categoric de Suedia la Campionatul Mondial

Pentru Romania s-a spulberat visul de a evolua la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu nationala feminina de handbal. Aceasta dupa ce tricolorele au pierdut fara drept de apel meciul cu Suedia, scor 22-34, si raman fara punct in grupa principala la Campionatul Mondial.

Romania a inceput slab meciul ca multe altele de la aceasta editie a Campionatului Mondial si tricolorele s-au vazut conduse cu 4-0 dupa primele cinci minute.

Si ca tabloul sa fie complet Neagu a ratat o aruncare de la 7 metri, raritate la turneul final din Japonia pentru cea mai buna handbalista a lumii.

Primul gol al Romaniei a fost reusit de extrema Udristoiu in minutul 7, pentru ca apoi sa ne apropiem la un singur gol diferenta dupa reusitele lui Pintea si Neagu din 7 metri.

In doua randuri am ratat sansa egalarii, cel mai clar prin Ostase pe contraatac la o faza unu contra unu in minutul 13.

Seraficeanu avea sa egaleze in cele din urma (6-6), dar eliminarea primita de Pintea a rupt echilibrul in teren si pe tabela de marcaj.

Tomas Ryde a apelat la tactica lui uzuala cu scoaterea portarului pe faza ofensiva. Am pierdut usor mingea si scorul a zburat la 9-6 pentru Suedia.

Florica, Seraficeanu si Neagu au mai marcat pana la pauza, unde Romania a intrat cu un deficit de cinci goluri (9-14).

In partea secunda Romania a marcat primul gol prin Pristavita, dar cel mai aproape am fost de Suedia la 12-15 dupa o reusita a Anetei Udristoiu.

Galop de sanatate pentru nordice, care au avut jocul la discretia lor si s-au impus in final cu un categoric 34-22.

Romania ramane fara vreun punct in grupele principale si va juca impotriva Japoniei, miercuri de la ora 11:00, pentru a evita ultimul loc.

Tricolorele tocmai si-au luat adio de la Jocurile Olimpice si de la obiectivul unei clasari in primele opt la Campionatul Mondial.

Vom juca in cel mai fericit caz pentru locurile 9-10