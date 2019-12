România îşi cunoaşte primul adversar din turneul preolimpic

Clasata pe locul 12 la Campionatul Mondial din Japonia, nationala feminina de handbal a Romaniei mai are o sansa de calificare la Jocurile Olimpice.

Locul patru obtinut la Europeanul din 2018 ne-a ajutat sa prindem in extremis un loc la turneul preolimpic din martie 2020.

Romania isi cunoaste una dintre adversare. Este vorba de Coreea de Nord, formatie care in mod normal n-ar trebui sa ne puna probleme.

Celelalte doua adversare vor fi ocupantele locurilor 4 si respectiv 5 la Campionatul Mondial. Adica doua formatii care in acest moment sunt peste noi din punct de vedere valoric.

Primele doua clasate in grupa de la turneul preolimpic se califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo.