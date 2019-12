Sevilla, sperietoare pentru echipele din România

De patru ori a mai venit pana acum FC Sevilla in Romania pentru confruntari cu echipele noastre.

O singura data reprezentanta Romaniei a eliminat-o pe Sevilla din competitiile europene. S-a intamplat in 1966, cand Dinamo Pitesti cu Nicolae Dobrin in echipa a castigat acasa, cu 2-0, si a remizat in deplasare, scor 2-2.

In sezonul 2006/2007, Sevilla o invingea in dubla mansa pe Steaua Bucuresti, cu 2-0 si 1-0, in 16-imile Cupei UEFA, aceeasi faza in care va evolua acum CFR Cluj.

Un sezon mai tarziu, Sevilla si Steaua se duelau din nou, intr-o dubla programata in grupele Champions League. A fost 2-0 si 2-1 pentru gruparea spaniola.

Unirea Urziceni, cu Dan Petrescu pe banca, a fost ultima formatie din Romania care a dat piept cu Sevilla, in sezonul 2009/2010 in grupele Champions League.

Campioana Romaniei de atunci a castigat acasa, in Ghencea, cu 1-0, pentru ca in retur Sevilla sa se impuna, cu 2-0.