“Un mut! I-am întins mâna şi mi-a întors spatele”

Fostul mare tenismen Ilie Nastase spune n-are o problema sa dea inapoi distinctia primita in 2016 de la Klaus Iohannis, daca acesta va decide sa retraga decoratiile acordate tuturor oamenilor cu probleme penale.

“Un mut care nu spune nimic. S-a dus in SUA si a venit cu o cascheta fara sa vina cu vizele romanilor ridicate. Cum sa ma supar daca imi ia distinctia? Poate ma suparam daca imi luau titlul de la US Open si Roland Garros. Distinctia pe care mi-a dat-o el chiar nu-mi face nicio placere. Ma duc personal si i-o dau eu cand trece pe acolo, daca asta ii face placere.

“Am fost cu Simona si i-am intins mana, dar a tras mana si mi-a intors spatele. Eu nu stiu cum eu sunt penal care am baut cateva pahare in plus si am luat noua luni, dar unu care a furat sase case nu e penal! N-am nimic cu personajul”, a spus Ilie Nastase la Gsp live.

In 2016 Klaus Iohannis l-a decoart pe Ilie Nastase cu Ordinul National “Steaua Romaniei” in grad de Comandor.

Legea 29/2000 prevede la Articolul 52 retragerea distinctiilor oficiale pentru persoane condamnare penal cu privare de libertate, pentru fapte dezonorante si care aduc prejudicii morale membrilor ordinului.

Ilie Nastase a primit condamnare cu suspendare dupa ce a fost prins conducand sub influenta alcoolului.

“Pai Basescu a condus mort de beat, nu beat, cu masina de politie in fata si cu SPP-ul in spate. A avut cineva curaj sa-i spuna domnule presedinte sunteti beat? Nimeni. Trebuia sa-i dea 99 de ani”, a mai spus Nastase extrem de suparat pe acest subiect.