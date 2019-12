Un nou record în 2019, după 12 ani de existență, 187 de medalii! Despre ce este vorba

Față de anul precedent, în acest an, sportivii de la Loga Dance School au participat la doar 17 competiții față de anul trecut când au participat la 21 de competiții, obținând mai multe medalii, 187 față de 166 de medalii din 2018.

Totalul medaliilor obținute în 2019: 187 de medalii din care 35 de aur, 34 de argint, 38 de bronz, 80 de medalii pe locurile 4,5,6 si 7 în finală

Important e că mai mult de jumătate din aceste medalii, mai exact 107, au fost pe primele 3 locuri pe podium!

În 2018 sportivii au participat în clasele Hobby, E, D și C, iar în acest an, am avut prima pereche care a trecut la o categorie superioară în clasa B.

La campionatul național de clase din 2019, școala de dans a avut două perechi finaliste:

În clasa D 12-13 ani, perechea Varga Chris & Polak Hanna au obținut titlul de Vicecampion Național din 25 de perechi și în clasa C 16-18 ani perechea Kengye Adam & Illes Tamara au obținut locul 4 din 13 perechi.

În 2020 vor debuta mai multe perechi mici de începători care abia au împlinit 6-7 ani.