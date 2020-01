CSM Olimpia Satu Mare și-a stabilit programul amicalelor

Campioana ligii a 4-a, CSM Olimpia Satu Mare, și-a reluat pregătirile, iar antrenorul Ritli Zoltan a și perfectat o serie de meciuri de verificare până pe 1 martie, dată la care se reia campionatul.

Liderul seriei C a Ligii a 4-a, CSM Olimpia Satu Mare, are și o noutate în lot față de prima parte a campionatului. E vorba de atacantul Robert Portik, un jucător de 29 de ani, care a evoluat și la nivelul ligii a 2-a. Jucătorii au parte în aceste zile de un program de pregătire fizică ce se desfășoară sub comanda antrenorului Radu Achim. Până acum au fost perfectate cinci amicale, dar nu e exclus să mai apară unul sau două jocuri în plus de verificare până pe 1 martie.

-25 ianuarie, la Dara cu Recolta Dorolț

-1 și 9 februarie, o dublă partidă cu echipa din Fehergyarmat cu echipa din localitate (Ungaria). Ambele jocuri se vor disputa la Fehergyarnat pe teren sintetic.

– 15 februarie, Csenger – CSM Satu Mare (Fehergyarmat).

– 22 februarie, Luceafărul Decebal – CSM Satu Mare . CSM Olimpia Satu Mare este pe primul loc în Seria C din L4, la egalitate de puncte cu Victoria Carei.

Lotul CSM Satu Mare:

Portari: Curileac și Daniel Oșan.

Jucători de câmp: Vlăduț Țoca, Raul Ritli, Călin Vădan, Flaviu Ionescu, Marius Doroș, Mircea Bordac, Angelo Șimon, Istvan Schwarckopf, Rareș Nylvan, Bogdan Nylvan, Luca Tincău, Vlad Negrean, Gabriel Cădar, Bogdan Faur, Marian Ziman, Jakab Martin, Patric Dragoș, Patric Horotan, Robert Portik.