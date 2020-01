Florin Gardoș, pregătit de un nou început la U Craiova

Sătmăreanul Florin Gardoș a fost chinuit de accidentări de când a fost transferat în Anglia, la Southampton de la FCSB în 2014, dar speră să revină mult mai puternic în 2020.

Fundașul central al Universității Craiova speră să nu se mai accidenteze și să revină la forma care l-a consacrat.

Va reveni pe teren în acest an

Florin Gardoș a vorbit despre revenirea sa pe teren în 2020 și are mai multe dorințe pe care și le-a pus înainte de a pleca în cantonament cu Universitatea Craiova:

„Mie îmi era cam dor de muncă, mereu se întâmpla ceva și pierdeam cantonamentul.

Din punct de vedere medical, sunt aproape 100%, mai am doar anumite lucruri, dar va fi bine. Doamne ajută să fiu bine, asta îmi doresc de câțiva ani. Nu-mi explic de ce mă accidentez, tot timpul a fost ceva, dar sper să fie bine anul acesta. Oricum, nu sunt omul care să renunțe”.

31 de ani a împlinit Florin Gardoș pe 29 octombrie.

„Îl aștept și pe Tamaș!”

Florin Gardoș a vorbit despre plecarea lui Victor Pițurcă, dar și despre o posibilă venire a lui Gabriel Tamaș în Bănie: „Nu pot să zic că e un regret că nu am lucrat cu Pițurcă la Craiova, lucrasem și la Steaua acum 10 ani, dar îmi pare rău că a plecat. Va fi bine și cu domnul Papură.”

„E o mutare foarte bună, e un jucător de națională. Îl aștept și pe Tamaș, nu știu, nu e decizia mea”.