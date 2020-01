“I-am făcut milionari”

Criticat pentru politica pe care o aplica la FCSB, Gigi Becali a tinut sa le raspunda lui Florin Gardos si Ioan Hora, doi fosti jucatori la echipa ros-albastra.

”L-am luat pe Gardos de la Chiajna si l-am facut milionar. Asa i-am distrus cariera. La fel si Chipciu, la fel si Pintilii. Asa i-am facut milionari. Eu le-am multumit. Ei se supara ca Becali e rau. Nu poate Becali sa joace fotbal in locul tau, sa fii tu mare fotbalist, dar nu poate saracul Becali.

”Atatea sanse i-am dat lui Hora ca juca in locul lui Gnohere si nu merita sa joace. Nu era frumos ce facea FCSB cu Gnohere. Vai, vai, vai ce urat s-a purtat Becali cu el”, a spus Gigi Becali la Pro X.

Declarația lui Florin Gardoș care l-a deranjat pe Becali:

”Eu cred ca iti asumi un mare risc daca mergi acolo spre finalul carierei. Depinzi de patron care merge pe tineri. Iti risti cariera daca i se pune pata lui Becali, cum a fost cu Adrian Stoian”, a spus Gardoș.

De ce n-a ajuns Chipciu

la FCSB

Gigi Becali a explicat, miercuri, intr-o emisiune televizata, de ce Alexandru Chipciu nu s-a intors la FCSB si a ales in cele din urma CFR Cluj.

Patronul ros-albastrilor considera ca la ora actuala Valentin Cretu si chiar Ovidiu Popescu sunt mai buni jucatori de banda dreapta decat este Chipciu.

”Nu ca el n-are valoare, doar ca el peste sase luni o sa ajunga in forma lui fizica. Asta a fost gandirea. Sa-i dea Dumnezeu sanatate si sa ia banii CFR-ului la misto”, a spus Becali la Pro X.

Acesta mai crede ca fotbalistii nu trebuie sa aiba sentimente legate de culorile pe care le apara.

”Culorile sunt doar la suporteri. Jucatorii au culoarea banului, nu trebuie sa-si lege inima de un club. Altfel, isi rateaza viitorul lor si al familiei. Ai jucat la mine, ai castigat niste bani. Du-te tata la CFR Cluj fara niciun regret. Fotbalul nu se face pe suparare”, a mai declarat Becali.

Chipciu va fi adversarul fostei sale echipe in chiar primul meci oficial alaturi de CFR Cluj.

Echipa din Gruia primeste vizita FCSB pe 2 februarie in prima etapa din 2020 in Liga 1.

Își face echipă de fete

Gigi Becali a anuntat, miercuri, ca se va supune regulamentului FRF si va infiinta o echipa de fotbal feminin.

”Daca va fi obligatoriu, vom cumpara una. Ii dau 10.000 de euro sponsorizare si punem FCSB pe piept.

”Cum sa mearga un barbat in vestiar la femei?! La nebunia lor orice lucru e discriminare. In opinia mea nu trebuie sa faca femeia fotbal, dar daca e in regulament le dau 10.000 sponsorizare si joaca cu FCSB pe piept. Chiar ne-a rugat o echipa”, a spus Gigi Becali la Pro X.

Gigi Becali s-a aratat impotriva acestei initiative, dar a revenit la sentimente mai bune sub amenintarea sanctiunilor UEFA si dupa o intalnire cu Razvan Burleanu, presedintele FRF.