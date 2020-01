Mani Gyenes și tradiționala primire dulce de la Autonet

A devenit deja o tradiție ca, după fiecare ediție la care a participat la Dakar, colegii de la Autonet să-l primească acasă pe Mani Gyenes ca pe un mare campion.

O primire dulce la care de 10 ani contribuie și deja celebrul tort cu însemnele celui mai dur rally raid din lume.

După cea de a 10- a participare și după cel mai reușit Dakar, așa cum chiar el a recunoscut, Mani a fost primit și ieri cu aplauze, urale și bineînțeles cu un tort delicios de ciocolată.

Emanuel Gyenes, câştigătorul clasei “malle moto” de la Raliul Dakar 2020 (piloţii fără asistenţă tehnică), le-a împărtășit colegilor de la Autonet experiența trăită în prima cursă desfășurată în Arabia Saudită.

“A fost un Dakar foarte reuşit pentru mine, exact aşa cum mi l-am imaginat când am plecat. Chiar nu am avut nicio problemă tehnică foarte gravă care să-mi ia mult să o remediez şi să repar motocicleta. În primele zile nu am mers foarte tare, erau zone foarte periculoase, era foarte multă piatră şi unde simţeam eu că era zonă periculoasă să cazi, chiar am redus viteza destul de mult, mergeam la sigur fără să îmi asum riscuri mari. N-am avut căzături multe şi nici nu au fost mari, pot să zic că a fost un Dakar la sigur”, a spus Emanuel Gyenes.

El a mai povestit că a avut două probleme cu motocicleta, una la toba de eşapament şi o pierdere de ulei, dar a reuşit să le rezolve pe ambele, fără să piardă mult timp.

“În Arabia Saudită traseul este foarte bun. Ceea ce nu mi-a plăcut mie şi i-a dezamăgit şi pe ceilalţi concurenţi a fost că cei din Arabia Saudită parcă nu prea sunt curioşi de sport, nu au fost spectatori. Noi încercam să îi comparăm cu cei din America de Sud, care se ştie că sunt iubitori ai sportului, nu contează ce sport, orice le place. Aici a fost chiar contrariul, nici la start, nici la finiş nu au fost spectatori, m-am simţit de parcă aş fi la un concurs oarecare, care nu este mediatizat. Temperaturile sunt mult mai bune în Arabia Saudită, deşi dimineaţa era frig, când intram în zona specială erau 20 de grade şi o temperatură perfectă, poţi să faci sute de kilometri, decât să stai în 49 de grade cum e în America de Sud, unde e foarte cald”, a mai spus Mani.

A urmat conferința de presă cu povești din fiecare etapă…

”Am pierdut două, trei kilograme din cauza programului încărcat și a timpului scurt pentru odihnă. Masa a fost normală, cred că organizatorii au adus mâncarea din Europa. Am avut o zi specială când am avut ziua de pauză , cu specialități la grătar și cu socializare”, a amintit Mani.

” Peisajele au fost superbe, neașteptat de frumoase…Dune, în a doua săptămână…”

”Este cel mai reușit Dakar pentru mine, apoi ediția din 2016 când am terminat pe 14, iar apoi când am câștigat la Marathon. ”

Înregistrarea conferinței de presă într-o ediție specială a emisiunii Săptămâna sportivă de luni de la Nord Vest TV de la ora 21.