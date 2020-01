“N-am venit să stric ce a făcut Mirel”

Fostul international Adrian Mutu a fost învestit oficial, miercuri, in postul de selectioner al nationalei de tineret U21 a Romaniei.

“Este o onoare si o mare responsabilitate. In primul rand pentru ca vin dupa Mirel Radoi care a facut istorie la U21, practic cea mai mare performanta si aceasta ma motiveaza si mai mult. Cred ca atunci cand sunt sub presiune reusesc sa dau tot ce am mai bun din mine. Sper sa reusesc si de aceasta data. Avem un meci important cu Danemarca, o echipa foarte buna. Este o noua generatie, am inceput bine aceasta campanie, ne aflam pe locul doi si vreau sa ne consolidam si sa ne calificam la Campionatul European. Vreau sa continui lucrurile bune pe care le-a facut Mirel. Nu sunt aici sa dau totul peste cap. Simt o presiune, dar in acelasi timp e o tinta pe care vreau sa o ating si eu (n.r. – semifinale la EURO). Mie nu-mi ramane decat sa jucam finala si sa o castigam”, a declarat Adrian Mutu.

“Nu am niciun mesaj pentru contestatari. E normal ca anumiti oameni sa critice. Sunt anumite situatii cand nu poti sa impaci pe toata lumea. Se intampla in fotbal si nu-mi ramane decat sa demonstrez celor care au incredere in mine ca au facut alegerea buna. Vreau sa adaug ceva din ideile mele, sa incerc sa reglez lucrurile care nu au mers bine. Principiile mele sunt aceleasi cu ale lui Mirel, autodisciplina, atitudine, organizare foarte buna, curaj”, a mai spus Mutu.

Cum va fi antrenorul

Adrian Mutu

“Ma face sa fiu persoana potrivita pentru ca stiu ce inseamna pentru un jucator sa treaca prin acte de indisciplina. Ma refer la autodisciplina, jucatorii trebuind sa realizeze ca pot juca la nivelul cel mai mare in strainatate daca o au. Pot ajunge fotbalisti adevarati. Mi-as dori ca toti sa joace la nivelul la care am jucat eu”, a spus Mutu.

Staff-ul lui Mutu la U21

“E conturat 80 la suta, dar mai dati-mi cateva zile. Nicolae Grigore de la Rapid, Adi Boiangiu care cunoaste toti jucatorii si am mers pe continuitate”.

La conferinta care a avut loc la Casa Fotbalului, sediul FRF, a participat si Mihai Stoichita, directorul tehnic al Comisiei Tehnice.

“Este continuarea liniei FRF de a promova antrenori care vin din iarba si care au un trecut glorios pentru nationala Romaniei si echipele de club. Drumul pe care l-am inceput sper sa fie continuat in acelasi fel si de Adi Mutu. Nu pot decat sa-i urez succes si sa ne duca acolo unde ne-am propus, la Campionatul European. Acum patru ani nu cred ca interesa pe nimeni cine e antrenorul nationalei de tineret si ma bucur ca acum suscita atata interes”, a declarat Mihai Stoichita, directorul Comisiei Tehnice a FRF.

Adrian Mutu a fost alegerea in unanimitate a Comisiei Tehnice, pentru ca apoi sa fie validat si de Comitetul Executiv intrunit in premiera pentru acest nou an in 14 ianuarie.

Mutu revine in fotbalul romanesc dupa ce ultima oara a pregatit-o pe FC Voluntari, echipa pe care a salvat-o de la retrogradare in urma unui baraj cu Chindia Targoviste, in 2018.

Dupa experienta de la Voluntari pentru Mutu a urmat aventura din Emiratele Arabe Unite, unde “Briliantul” a antrenat echipa sub 21 ani a celor de la Al Wahda.