Prima ediţie a Cupei Unirii va avea loc la sala LPS

Dupa ce in prima saptamana a acestui an am avut Cupa AJF-ului la futsal, competitie rezervata juniorilor, iata ca in aceasta saptamana Asociatia Judeteana de Fotbal condusa de Stefan Szilagyi vine cu un nou turneu. Joi vom avea la sala LPS prima editie a Cupei Unirii.

Echipe participante: primele 7 echipe clasate la Cupa AJF editia a 7-a (2-5 ianuarie 2020) + echipa de juniori LPS-ONSS

1. Recolta Sanislău

2. Someşul Oar

3. Recolta Dorolţ

4. Turul Micula

5. Voinţa Lazuri

6. CSM Satu Mare

7. Cetate Ardud 800

8. LPS-ONSS Satu Mare

Componenta seriilor:

Seria A

1.Recolta Sanislău

2.Voinţa Lazuri

3.Recolta Dorolţ

4.Cetate Ardud 800

Seria B

1.Turul Micula

2.Someşul Oar

3.CSM Satu Mare

4.LPS – ONSS

Programul jocurilor:

1. Recolta Sanislău – Voinţa Lazuri, ora 12:30

2. Turul Micula – Someşul Oar, ora 13:00

3. Recolta Dorolţ – Cetate Ardud 800, ora 13:30

4. CSM Satu Mare – LPS-ONSS, ora 14:00

5. Recolta Dorolţ – Recolta Sanislău, ora 14:30

6. CSM Satu Mare – Turul Micula, ora 15:00

7. Voinţa Lazuri – Cetate Ardud 800, ora 15:30

8. Someşul Oar – LPS-ONSS, ora 16:00

9. Recolta Sanislău – Cetate Ardud 800, ora 16:30

10. Turul Micula – LPS-ONSS, ora 17:00

11. Voinţa Lazuri – Recolta Dorolţ , ora 17:30

12. Someşul Oar – CSM Satu Mare, ora 18:00

Se califică în faza următoare primele două clasate.

După ultimul joc din faza grupelor se trece la tragerea la sorţi.

Regulamentul este identic cu cel de la Cupa AJF 2020.

Componenţa Comisiei de disciplină şi competiţii a turneului “Cupa Unirii 2020”:

Borz Ionel, Katona Arpad, Mazilu Ovidiu, Kovacs Szabolcs, Szilagyi Ştefan, Pataki Zoltan.