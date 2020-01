România pierde la limită primul meci la Euro

Nationala Romaniei a debutat cu stangul la Campionatul European de polo gazduit de Budapesta, Ungaria.

Tricolorii au fost bagati la apa de Olanda, sau Tarile de Jos cum e noua titulatura a batavilor, scor 9-8, in primul meci din Grupa B.

Ultima repriza a inclinat decisiv balanta in favoarea olandezilor, acestia intorcand scorul de la 8-6 in favoarea Romaniei.

Din grupa Romaniei mai fac parte Rusia si Serbia.

Prima din grupa se califica in sferturi, in timp ce locurile 2-3 joaca incrucisat baraj pentru accederea in ultimele opt echipe.

Campioana europeana se califica automat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in timp ce echipele clasate pe locurile 2-6 vor participa la un turneu preolimpic la Rotterdam in perioada 29 martie 5 aprilie.

In total 12 echipe se vor lupta la turneul preolimpic pentru cele patru pozitii care duc la Tokyo.

Romania s-a clasat pe locul 11 la precedenta editie a Campionatului European, in 2018.