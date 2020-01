Simona Halep se califică în turul 2 la Australian Open

Meci greu pentru Simona Halep in runda inaugurala la Australain Open, unde a intalnit-o pe americanca Jennifer Brady, a 49-a jucatoare a lumii.

Simona Halep a obtinut victoria in doua seturi, cu 7-6 (5), 6-1, dupa o ora si 38 de minute de joc.

Primul set a fost unul de mare lupta, cu trei mingi de set salvate de Halep si o accidentare la incheietura mainii drepte peste care jucatoarea din tara noastra a reusit sa treaca.

Meciul a inceput cu break reusit de Brady, jucatoarea mai concentrata in schimburi. Halep a alergat apoi in permanenta dupa egalare pe care avea sa o gaseasca in cele din urma (4-4) dupa prima sansa de break avuta.

Simona a trecut apoi in premiera la conducere (5-4), pentru a se vedea din nou condusa dupa un game 11, cel mai lung al meciului.

La 5-5 cand se afla in plin effort Halep s-a impiedicat la o minge defensiva in spatele liniei terenului si a cazut in sprijin pe mana de joc.

Brady a profitat de moment si a obtinut break-ul. Halep a luat imediat un time-out medical si la revenirea pe teren a obtinut rebreak nu inainte de a fi salvat trei sanse de set ale adversarei.

S-a ajuns in tie-break unde Halep a avut 4-2, Brady egaland la 4-4, pentru ca jucatoarea noastra sa transeze in cele din urma disputa cu 7-5 dupa mai bine de o ora de la primul serviciu.

Setul al doilea practic n-a avut istoric fiind la discretia Simonei Halep. Aceasta a inceput cu break si apoi s-a distantat decisiv la 4-1 dupa un al doilea game castigat contra serviciului.

Meciul s-a incheiat in urma unui alt break si Halep trece de un prim tur dificil la Australian Open 2020.

Simo s-a tinut de glume la final

Luata la intreberi de fostul mare jucator spaniol Alex Corretja (n.r. – reporter special pentru Eurosport), Simona Halep a avut ragaz sa-si afiseze zambetul larg.

Intrebata daca stie cu cine va juca in turul urmator, Simona Halep a oferit un raspuns care l-a facut si pe Corretja sa rada generos.

”Nu ma uit niciodata pe tablou sa vad cu cine joc, dar daca acum m-ai intrebat iti spune ca joc impotriva cui nu stiu”, a raspuns Halep razand.

Lasand gluma deoparte, invingatoarea dintre Misaki Doi (Japonia) si Harriet Dart (Marea Britanie) o va infrunta pe Halep pentru un loc in turul 3 la Australian Open.

”A fost un meci greu fara indoiala. Sunt foarte fericita ca am trecut de acest meci si ma simt foarte bine sa joc aici in Australia. In setul doi am gasit ritmul, am reusit sa o misc pe teren mai mult. Am fost mai puternica si m-am descurcat bine.

”Daca imi amintesc bine, in 2018 a fost la fel in primul tur. Ma doare putin incheietura, dar nu m-am gandit la asta. Trebuie sa ma recuperez pentru turul al doilea”, a mai spus Simona Halep.

Monica Niculescu a cedat fizic

Ajunsa pe tabloul principal in urma a trei tururi de calificare, Monica Niculescu a platit tribut efortului fizic si a fost eliminata.

Jucatoarea din tara noastra a fost invinsa de Alize Cornet dupa ce se impusese cu 7-5 in primul set, pentru ca in urmatoarele doua sa faca figuratie pe teren (6-1, 6-0 pentru frantuzoaica).

Monica Niculescu ramane cu turul 3 la Australian Open drept rezultat etalon in proba de simplu (2011, 2012, 2014).

Cornet o va intalni in turul urmator pe Donna Vekic, jucatoare care in runda inaugurala a eliminat-o pe fosta campioana Maria Sharapova.

Romania ramane cu doua jucatoare pe tabloul de simplu: Sorana Cirstea si Simona Halep.

Irina Begu a fost si ea eliminata, marti, de Kiki Bertens din Olanda in primul tur.

Maria Sharapova vorbeste de retragere

Fosta campioana de la Melbourne a parasit prematur competitia din acest an.

Sharapova a fost invinsa in primul tur de Donna Vekic, a 20-a jucatoare a lumii, cu 6-3, 6-4.

”E greu sa spun ca sunt pe calea cea buna. Nu stiu daca ne vom vedea si la anul. Am fost norocoasa sa particip aici anul acesta”, a declarat Sharapova dupa meciul pierdut intr-o ora si 21 de minute.

Ajunsa pe locul 145 mondial, Maria Sharapova a participat la Australian Open datorita unui wild card primit din partea organizatorilor.

Altminteri, rusoaica ar fi fost nevoita sa dispute calificari.

Sharapova poate iesi din topul primelor 350 de jucatoare ale lumii dupa Australian Open.

Vekic joaca in turul 2

cu Alize Cornet.

Jucatorul sarb s-a calificat dupa un meci de patru seturi in turul secund la Australian Open.

Novak Djokovic l-a invins pe germanul Jan-Leonard Struff, cu 7-6, 6-2, 2-6, 6-1.

Dincolo de continuarea in turneu, pentru Djokovic victoria de luni este una cu totul speciala.

Sarbul ajunge la 900 de succese in circuitul mondial ATP.

Tatsuma Ito din Japonia sau indianul Prajnesh Gunneswaran pentru Djokovic in turul 2 la Australian Open.

Djokovic a triumfat de sapte ori in cariera la Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019).