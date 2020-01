Simona Halep, supărată pe organizatorii de la Australian Open

Eliminata in semifinale de Garbine Muguruza dupa un meci de doua seturi si putin peste doua ore, Simona Halep considera ca organizatorii ar fi trebuit sa inchida acoperisul arenei centrale Rod Laver.

Aceasta in conditiile in care la ora meciului se inregistrau 39 de grade Celsius la umbra si abia in setul doi spre finalul meciului umbra a ajuns sa acopere intreaga suprafata de joc.

Simona Halep a parut usor vlaguita de efort si in finalul meciului, probabil si din cauza temperaturii extreme.

Cu o zi in urma, Halep jucase la 21 de grade Celsius contra lui Anett Kontaveit, o temperatura ideala.

”A fost foarte, foarte cald astazi si am simtit asta. M-a omorât după primul set şi în finalul setului secund, soarele a fost puternic şi nu mi-a plăcut să joc pe vremea asta. Nivelul de energie a scăzut, am simţit asta în picioare, nu am fost obişnuită, în ultimele două săptămâni nu a fost aşa de multă căldură. E dificil când nu ai zile la rând cu căldură, îţi pierzi simţurile, este greu să te adaptezi, vorbesc de mine însămi. Mi-ar fi plăcut să se închidă acoperişul, dar regulile sunt reguli şi trebuie să le accept”, a spus Simona Halep la conferinta de presa.

”Cred că a fost un meci bun al amândurora, dar ea a fost mai puternică la final, la momentele importante a jucat cu mai mult curaj. Cred că am avut multe şanse să câştig acest meci, dar nu s-a întâmplat, iar asta înseamnă că a ea a fost mai bună azi. Voi analiza acest meci după ce mă voi calma, voi vedea ce am făcut greşit, ce am de făcut mai bine. Este un turneu bun, e o semifinală, nu vreau să fac o dramă, dar doare”, a mai spus Halep.

Numarul 2 mondial dupa Australian Open, Simona Halep crede ca Garbine Muguruza are puterea de a castiga Australian Open.