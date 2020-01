Simona Halep victorioasă în primul meci de simplu al anului

Favorita numarul 2 la turneul de la Adelaide, Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala dupa un meci de doua seturi cu reprezentanta gazdelor Ajla Tomljanovic. Simona Halep a transat disputa, cu 6-4, 7-5, dupa o ora si 36 de minute.

Un break a facut diferenta in fiecare dintre seturi, aceasta fiind prima confruntare intre cele doua din totalul de patru cand nu am avut set decisiv.

Halep a inceput mai bine meciul si s-a distantat la 4-1 si 5-2 cu break in fata.

Tomljanovic si-a ridicat nivelul jocului si a reusit break-ul chiar cand Halep servea pentru set (5-4).

In game-ul imediat urmator, dupa o prima venire a lui Darren Cahill la banca, Halep a reusit sa inchida setul pe serviciul adversarei dupa 41 de minute.

Halep a mentinut nivelul bun si in debutul actului secund, reusind sa se desprinda la 2-0 cu break.

Un avantaj anulat de australianca nascuta la Zagreb, dupa care s-a intrat intr-o secventa de echilibru pana in finalul setului.

Halep a stat tot timpul in fata si a obligat-o pe adversara sa alerge dupa egalare. La 2-2 Halep a salvat nu mai putin de trei mingi de break, acela fiind momentul decisiv in economia partidei.

La prima minge de meci Halep a jucat inteligent tinand mingea in teren intr-un schimb prelungit pana cand adversara a trimis afara.

Aryna Sabalenka (12 WTA) sau americanca Bernarda Para (70 WTA) urmatoarea adversara pentru Halep in sferturile de finala programate joi.