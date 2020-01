Suporterii, invitați să contribuie la bugetul Olimpiei

Olimpia Satu Mare își va începe pregătirile pe data de 25 ianuarie. Dar ce e mai important gruparea voluntarilor olimpiști a anunțat pe site-ul oficial al clubului că a dat startul campaniei ”2% pentru Olimpia”.

”#OlimpiaSuntemNoi, un slogan care este cel mai bine reprezentat de mobilizarea suporterilor Olimpiei MCMXXI in momentele importante din viața clubului. Unul dintre acestea este perioada strângerii declarațiilor 230 privind directionarea a 2% din impozitul pe venit plătit către club. Dacă privim evoluția primilor doi ani, creșterea de la 366 la 612 a declarațiilor depuse, putem să fim încrezători că în acest an numărul acestora va fi mai mare. Dacă din cauza scăderii impozitului pe venit de la 16 la 10%, suma adunată anul trecut a fost sensibil apropiată de cea din 2018, anul acesta dacă vom reuși să ne mobilizăm, suma va fi mai mare. Reamintim că sumele încasate prin această metodă au acoperit în fiecare an un sfert din bugetul clubului, deci este o sursă importantă de venit pentru club. Vă așteptăm și în acest an să fiți alături de noi în această campanie mai ales că în acest an aceasta s-a scurtat până la data de 15 Martie a anului curent. #OlimpiaSuntemNoi” este anunțul conducerii.

Altfel, antrenorul Nelu Donca , invitat la emisiunea Săptămâna sportivă de la NORD VEST TV, a declarat că echipa va începe pregătirile pe 25 ianuarie.

”Am fi vrut să începem abia în februarie, dar ținând cont că anul acesta s-a stabilit ca returul în seria noastră să înceapă pe 8 martie am considerat că e mai bine să ne reunim mai devreme. Avem nevoie de șase săptămâni bune pentru a pregăti returul, unul care se anunță dificil”, a spus Nelu Donca.

Legat de lot, antrenorul galben-albaștrilor a spus că acesta nu va suferi mari modificări. Vor veni sigur doi jucători născuți în 2001, Caba Gabriel și Kovary Roland.

Primul amical va avea loc pe 26 ianuarie la Tășnad, cu echipa din localitate, Unirea Tășnad. În următoarea perioadă până la începerea campionatului vor avea loc câte două antrenamente pe săptămâna, iar la sfârșitul săptămânii va fi programat un amical. Programul va fi definitivat la finalul lunii.

Iată lotul de jucători:

Portari: Duca Vlăduț, Sugar Alex, Crișan Adrian

Fundași: Tursuc Calin Gheorghe, Vonet Razvan Adrian, Filimon Nicolae-Gheorghe, Nagy Leonard, Chifor Robert, Lauruk Ciprian

Mijlocași: Lung Alin, Bonta Paul, Sician Mihai, Codeiro Kennedy, Lakatos Istvan, Chivari Denis, Lapusan George

Atacanți: Pop Sergiu, Puti Florin, Negrean Marian, Srepler Erich Arnold, Grigoraș Sorin