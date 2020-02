Americanii au anunţat lotul lărgit pentru Jocurile Olimpice

Greg Popovich, antrenorul nationalei masculine de baschet a Statelor Unite, a dat publicitatii lista a 44 de jucatori convocati in lotul largit pentru Jocurile Olimpice.

De pe aceasta lista nu lipsesc nume grele precum LeBron James, Kevin Duran, Stephen Curry sau Kawhi Leonard, dar cativa dintre animatorii zilelor noastre in NBA.

Daca va ajunge la Tokyo, LeBron James va bifa a patra prezenta la Jocurile Olimpice, dupa cele din 2004, 2008 si 2012. James a cucerit aurul la ultimele doua prezente.

Nu lipsesc de pe lista lui Popovich jucatori precum Kevin Durant, Paul George, Kyrie Irving, Klay Thompson, Kyle Lowry, Kevin Durant, Anthony Davis, James Harden sau Russell Westbrook, astfel ca americanii pot aduce in Japonia un nou ”Dream Team”.

Din cei 44 de jucatori 30 sunt selectionati pentru All Star Game, meciul stelelor baschetului din NBA care va avea loc duminica, 16 februarie, in Chicago.

Din cei 44 misiunea lui Popovich este una extrem de dificila de a alege lotul de 12 jucatori pentru Tokyo.

Iata mai jos lista celor 44 de jucatori:

Anthony Davis (LA Lakers), Bam Adebayo (Miami), LaMarcus Aldridge (San Antonio), Kevin Love (Cleveland), Montrez Harrell (LA Clippers), Draymond Green (Golden State), Myles Turner (Indiana), Andre Drummond (Cleveland), Brook Lopez (Milwaukee), Mason Plumlee (Denver), Dwight Howard (LA Lakers), Javale McGee (LA Lakers).

LeBron James (LA Lakers), Kevin Durant (Brooklyn), Kawhi Leonard (LA Clippers), Paul George (LA Clippers), Jimmy Butler (Miami), Jayson Tatum (Boston), Jaylen Brown (Boston), Harrison Barnes (Sacramento), Khris Middleton (Milwaukee), Tobias Harris (Philadelphie), Gordon Hayward (Boston), Kyle Kuzma (LA Lakers), Brandon Ingram (New Orleans).

Stephen Curry (Golden State), Damian Lillard (Portland), Kyrie Irving (Brooklyn), Chris Paul (Oklahoma City), Russell Westbrook (Houston), Mike Conley (Utah), Kemba Walker (Boston), Kyle Lowry (Toronto), Marcus Smart (Boston), Derrick White (San Antonio), Malcolm Brogdon (Indiana), James Harden (Houston), Klay Thompson (Golden State), Bradley Beal (Washington), Devin Booker (Phoenix), DeMar DeRozan (San Antonio), Donovan Mitchell (Utah), Victor Oladipo (Indiana), Joe Harris (Brooklyn).