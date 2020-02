Asiatic dat jos din metrou de suporteri rapidişti

Un incident a avut loc, marti seara, in metroul bucurestean inaintea meciului pe care Rapid l-a sustinut la Voluntari cu Turris, in Liga 2. Mai multi suporteri giulesteni care se deplasau spre arena ilfoveana au bruscat si dat afara din tren un tanar cu origini asiatice, anunta Antena 1.

”L-au bruscat, l-au impins, iar unii chiar l-au scuipat inainte sa-l dea jos din metrou. Era un tanar cu origini asiatice care a fost dat afara din metrou la statia Aurel Vlaicu”, a povestit un martor pentru sursa citata.

In Romania nu s-a inregistrat pana acum niciun caz de imbolnavire cu coronavirus, insa isteria se instaleaza cu pasi mari in societate.

Marturie in acest sens stau si rafturile tot mai goale din marile centre comerciale.