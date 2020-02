“Avem a treia şansă”

Romania va intalni Norvegia, Muntenegru si Thailanda pentru calificarea la Jocurile Olimpice din vara acestui an.

Tricolorele s-au reunit pentru un stagiu de cinci zile sub comanda noului selectioner Bogdan Burcea, iar Cristina Neague, liderul echipei, a transmis cateva dintre gandurile sale.

”Se va pune accent pe pregatirea turneului preolimpic ceea ce e foarte bine. Cu siguranta ca sunt multe lucruri de pus la punct, pentru ca sunt multe jucatoare noi. Noi relatii de joc trebuie formate

”Cu sansa a treia plecam la turneul preolimpic din punctul meu de vedere. Norvegia si Muntenegru sunt favoritele grupei, trebuie sa fim realisti, insa asta nu inseamna ca nu avem sansa noastra. Este pana la urma sport, orice se poate intampla. Avem sansa noastra, credem in ea pana la capat.

”Ele vor juca in prima zi si noi vom incerca sa invingem a doua zi echipa invinsa din prima zi, ceea ce ar insemna calificarea noastra la Jocurile Olimpice. Thailanda e cel mai slab adversar, iar pentru noi e bine ca intram asa in competitie. Va fi un meci in care va putea evolua toata lumea. Va fi foarte greu ca jucam trei meciuri in trei zile, dar adrenalina va fi foarte mare, asa ca vom da totul in acele trei zile.

”Nu am apucat sa vorbesc cu Bogdan, il stiu de foarte mult timp. Astept sa facem un antrenament impreuna, sa avem discutii. Il stiu de mult, avem o relatie buna, dar nu am lucrat cu el pana acum”, a declarat Cristina Neagu la reunirea lotului national.

Turneul preolimpic de la Podgorica se va disputa in perioada 20-22 martie.

Primele doua echipe merg la Tokyo pentru turneul olimpic.