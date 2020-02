Dan Petrescu, despre Traore: “A venit la CFR din copac”

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a raspuns intr-o conferinta de presa speculatiilor potrivit carora ar avea un diferend cu atacantul Lacina Traore si ca din aceasta cauza jucatorul n-ar mai prinde nici macar lotul.

”Traore a venit din copac la CFR. L-a luat Dan Petrescu, a castigat meciuri si si-a revenit. Cariera lui era terminata, nu mai juca nicaieri. A venit la mine si a jucat fotbal, va juca in continuare. Competitia intre atacanti e foarte mare si eu decid.

”E un jucator la care tin foarte mult si el tine la fel la mine. Eu cu Traore ma cunosc foarte bine de multi ani. Daca am ceva sa-i spun, i-o spun in fata. Ziarele scriu ce vor. Lacina e la fel ca ceilalti, trebuie sa munceasca sa prinda un loc in echipa. Va avea in continuare sprijinul meu, e un jucator pe care ma bazez. La meciul cu Sevilla, daca e sanatos, va juca suta la suta”, a spus Dan Petrescu intr-o conferinta de presa.

Petrescu mai afirma ca Traore n-are loc in echipa din cauza regulii U21 din Liga 1.