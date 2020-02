De la Academia Hagi, promovat la FRF

Fostul director tehnic al Academiei Gheorghe Hagi, Lucian Burchel (55 de ani), a fost numit în funcţia de director al Şcolii Federale de Antrenori, acesta urmând să preia şi conducerea Academiei Naţionale de Fotbal, a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.

“Anul acesta suntem gata să lansăm Academia Naţională de Fotbal, care va fi cea mai performantă şcoală de pregătire a tuturor specialiştilor din fenomenul fotbalistic. Anul acesta vom da drumul la două cursuri, de instructor sportiv şi de preparator fizic. Totodată vom continua lupta cu hăţişurile birocratice şi cu corupţia din sistem ca pentru prima oară Federaţia Română de Fotbal să îşi pregătească singură antrenorii de fotbal pe care după aceea trebuie să-i profesionalizeze în cadrul licenţelor. Numirea lui Lucian Burchel în funcţia de manager al Şcolii Federale de Antrenori şi la conducerea acestei noi structuri, Academia Naţională de Fotbal, se regăseşte într-o nouă direcţie de dezvoltare, şi anume că ne dorim să pregătim antrenori pe fiecare categorie de vârstă. Iar Lucian Burchel are o experienţă bogată de 10 ani doar în cadrul acestei academii, astfel încât cunoaşte foarte bine cum trebuie să lucrăm pentru fiecare categorie de vârstă”, a spus Burleanu.

“Argumentele care îl recomandă pe Lucian Burchel să conducă Şcoala Federală de Antrenori fac referire la faptul că a contribuit la crearea şi implementarea unui concept la Academia Gheorghe Hagi. Iar acest lucru l-am văzut transpus în rezultate, atât la juniori, cât şi la echipa de seniori, precum şi prin contribuţia Academiei Hagi la loturile naţionale”, a explicat preşedintele FRF.

Noul director al Şcolii Federale de Antrenori, Lucian Burchel, a declarat la rândul său că doreşte să îşi pună toată experienţa şi tot ceea ce a învăţat în folosul dezvoltării fotbalului românesc.

“Este o şansă pentru mine de a pune în aplicare tot ce am învăţat şi pe băncile şcolii, şi la cursurile şi specializările pe care le-am absolvit în ţară sau în străinătate în folosul fotbalului românesc. Sunt mulţumit şi bucuros pentru că exact când mă hotărâsem să analize câteva oferte primite a apărut acest proiect al federaţiei care m-a atras instantaneu. Cuvintele preşedintelui au fost ‘educaţie şi performanţă’. Iar lucrurile acestea eu le-am promovat ca om şi ca profesionist tot timpul. Mi-am dorit peste tot unde am fost ca antrenorii şi jucătorii să ştie să se comporte atât pe teren, cât şi în afara lui. Am vorbit deja despre progresele Şcolii de Antrenori, le cunosc cât de cât. S-au făcut lucruri foarte interesante, cunosc ce s-a făcut şi în perioada domnului Mircea Rădulescu. Iar acum consider că fiecare dintre predecesorii mei au făcut lucrurile potrivite la momentele respective. Sarcina mea este să văd ce este Şcoala Federală de Antrenori, deci urmează o perioadă de evaluare. După aceea vom continua cu ce este bun, iar ce găsim de îmbunătăţit vom îmbunătăţi, iar asta împreună cu conducerea federaţiei”, a precizat noul director.

Acesta este de părere că licenţele acordate de Şcoala Federală de Antrenori trebuie reînnoite periodic.

“Licenţele de antrenori le acordă UEFA prin noi, care avem dreptul ăsta. Nefiind personală, faptul că un antrenor plăteşte la înscriere înseamnă că plăteşte pentru a ajunge la un nivel. Dar licenţa respectivă teoretic ar trebui reînnoită prin nişte proceduri. Dar procedurile acum nu le ştiu. Însă e clar că licenţa nu se cumpără pe viaţă, asta e clar. Trebuie găsită o formulă, nu am experienţă în domeniul ăsta, voi întreba cum se procedează şi în alte ţări”, a spus Burchel.

Directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal, Mihai Stoichiţă, a declarat în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, că numirea lui Burchel este un câştig pentru FRF.

“Este vorba despre profesionalizare, despre copiii noştri care trebuie daţi pe mâna unor antrenori bine instruiţi. Iar asta înseamnă o Şcoală de Antrenori care să ne producă antrenori. Eu îi mulţumesc lui Dan Apolzan pentru activitatea pe care a depus-o, de altfel el va continua să colaboreze cu Lucian Burchel la construirea acestui nou edificiu, Academia Naţională de Fotbal. Avem cam 3.000 de antrenori în ţară, iar ei trebuie updataţi în fiecare an. L-am urmărit pe Lucian şi întreg proiectul Academia Hagi, acolo unde a ocupat funcţia de director tehnic. Este un câştig pentru noi. Ce am făcut bun până acum în cadrul Şcolii Federale de Antrenori poate fi îmbunătăţit”, a afirmat Stoichiţă.

Fost internaţional român cu două selecţii la prima reprezentativă şi 160 de meciuri în primul eşalon fotbalistic al României, Lucian Burchel îşi începe activitatea la conducerea Şcolii Federale de Antrenori după 10 ani petrecuţi la Academia Gheorghe Hagi, cea mai performantă academie de fotbal din ţară, aflată pe primul loc în clasificarea academiilor realizată de FRF. Burchel îl înlocuieşte în funcţie pe Dan Apolzan, care a ieşit la pensie.

Lucian Burchel, 55 de ani, şi-a început cariera de antrenor în 1991, la CSS Şoimii Sibiu. E posesor de Licenţa Pro şi a absolvit cursurile unor şcoli de antrenori precum Coverciano sau Clairefontaine. Începând din 2009 şi până în 2019 a ocupat funcţia de director tehnic al Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, câştigătoare a 24 de titluri naţionale, la toate categoriile de vârstă, în această perioadă.