Eric Bicfalvi, despre relația rece avută cu fostul selecționer Cosmin Contra

Mijlocașul careian Eric Bicfalvi împlinește miercuri, 05 februarie, 32 de ani. Eric se mândrește cu faptul că e născut în aceeași zi cu celebrul Gică Hagi, cel care în calitate de antrenor avea să-l promoveze și să-i dea încredere la Steaua…

Despre Bicfalvi se știe că nu e un mare iubitor de …popularitate și că nu prea îi place să iasă prea des în public cu declarații de presă.

Aflat la Ural, echipă din prima ligă din Rusia, Bicfalvi e apreciat la Ekateringburg oraș în care și-a găsit echilibrul alături de familie. Careianul a surprins la sfârșitul săptămânii cu un interviu amplu acordat celor de la prosport.ro. Un interviu în care a vorbit deschis despre relația rece avută cu fostul selecționer Cosmin Contra și despre speranța de a reveni sub tricolor după numirea lui Rădoi.

Rep: Salut, Eric! Cum îți merge la Ural? Încă joci în campionatul Rusiei, deși ai avut și alte oferte.

Eric Bicfalvi: Îmi e bine la Ural, mai am contract aici și cel mai mult contează că și familia mea se simte bine în Rusia (n.red. – Bicfalvi și familia sa locuiesc la Ekaterinburg). Până la urmă acesta e cel mai important factor. Discuții au fost și despre alt campionat sau chiar altă echipă din Rusia, dar am decis să rămân la Ural după întrevederea pe care am avut-o cu președintele clubului. M-a făcut să înțeleg cât de important și apreciat sunt în echipă.

Pe ce post joci exact la Ural?

Bicfalvi- Am jucat pe toate posturile de la mijloc, chiar și vârf. Am evoluat ca optar, nouar sau decar, astea sunt cele trei poziții în care am fost folosit cel mai des.

Rep-Îți voi pune o întrebare delicată. Ce s-a întâmplat la lotul naționalei? Nu ai mai fost convocat de mai bine de doi ani! Ai primit vreo explicație din partea lui Cosmin Contra, selecționerul de atunci, sau din partea cuiva din staff-ul tehnic?

Bicfalvi- Am vorbit imediat cu domnul Contra, după ce au apărut acele informații…Am vorbit la telefon și mi-a zis că nu e nimic adevărat, ci doar din motive tactice nu m-a convocat. Mi-a urat baftă și să marchez cât mai mult! Am tot dat goluri, am jucat meci de meci, dar probabil că tot n-a fost ok.

Acum, sunt direct, niciodată nu o să mă ascund: Dacă era să nu vreau să vin la echipa națională, să vin 7 – 8 ore de zbor, să-mi las familia acolo doar de dragul de a vedea Mogoșoaia, credeți că mai veneam? I-aș fi zis la telefon lui ‘Mister’ să nu mă mai convoace. Eu am venit atunci la lot deja accidentat și am încercat să mă recuperez de pe o zi pe alta, dar nu s-a putut.

Rep- Surse federale susțin că fostul selecționer Cosmin Contra a bănuit că nu ai vrut să joci, că te-ai prefăcut a avea o problemă medicală și din acest motiv nu te-a mai convocat. Cum comentezi?

Bicfalvi- Dacă este așa cum s-a scris atunci în presă, asta nu e problema mea. Ce a gândit dânsul sau apropiații săi nu știu, dar pot să afirm cu tărie că eu am fost sincer! V-am spus cum au stat lucrurile. Restul nu mă privește.

Rep – Acum a venit Mirel Rădoi pe banca tehnică. Îți mai dorești să joci pentru naționala României? Din noul staff a luat cineva legatura cu tine?

Bicfalvi -Normal că îmi doresc să joc pentru națională. Eu mă pregătesc și încerc să-mi fac treaba cât mai bine la Ural. Ne așteaptă un start de sezon în care avem cinci meciuri în două săptămâni și jumătate. Cât despre Mirel Rădoi, vă pot spune că mă bucur din suflet pentru alegerea făcută de FRF. Eu am jucat cu el și aștept să văd mai departe ce îi rezervă viitorul ca antrenor. Îi doresc mult succes și-l felicit pentru ceea ce a reușit alături de naționala de tineret. Și apropo, noi nu am fost o generație ratată cum zic unii, mă refer la generația mea…U 21 din care am făcut parte a terminat grupa pe primul loc. Din păcate, atunci era alt format, am jucat baraj cu o națională a Angliei care a evoluat în semifinale la Mondial. Poate nu am fost crescuți cum trebuie mai departe, dar asta este altă poveste..

Rep- Înaintea EURO 2016 ai revenit în fotbalul românesc și ai semnat cu Dinamo, regreți că ai jucat din nou în Liga 1?

Bicfalvi -Nu regret deloc. Îmi pare rău că nu am luat Cupa…Dar mi-am dat seama ulterior că plecasem de mult timp în strainatate și a fost mai bine pentru mine ca fotbalist să continui, după experiența de la Dinamo, tot afară.

Rep-La fel ca tine, Alex Chipciu a revenit în Liga 1. A semnat cu CFR. Cum ți se pare decizia sa?

Bicfalvi -Am văzut. În primul rând îi urez sănătate și succes lui Alex. Eu cred că a făcut o alegere bună. CFR Cluj este un club organizat care are an de an același scop: campionatul și cupele europene. Oricum, el știe ce este mai bine pentru el și familia sa.

Rep- Ai fost unul dintre fotbaliștii români care a jucat în China. Cum privești acum acel transfer: un pas înainte sau nu?

Bicfalvi- Jucând în China am tot zis că a fost un pas în spate al carierei, aveam 27 de ani, eram golgheter, îmi doream să evoluez în Europa. Nu a ieșit cum am sperat, dar nu regret pentru că au fost niște întâmplări acolo, unele de povestit nepoților, iar partea financiară a fost foarte bună.

Rep-Ai ajuns la 31 de ani, sincer te gândești că într-o zi îți vei încheia cariera la o echipă din Liga 1? Sau nu vei mai juca niciodată în România?

Bicfalvi -Fac 32 de ani ( n.r. miercuri, 5 februarie) în curând. Sărbătoresc împreună cu câteva nume mari ale fotbalului, cel mai mare din România fiind Gică Hagi. Suntem născuți în aceeași zi! M-aș întoarce în Liga 1 și chiar vreau, dar mai târziu.