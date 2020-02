Eveniment de ținută, la Castelul Karolyi

Miercuri, 26 februarie 2020, la Castelul Károlyi a avut loc cea de a opta ediție a Galei Sportului Careian, în cadrul căreia au fost premiați cu diplome și medalii cei mai buni sportivi și antrenori ai cluburilor și asociațiilor sportive care își desfășoară activitatea în oraș și care au înregistrat rezultate meritorii în anul 2019.

Organizatorul evenimentului, Bogdan Georgescu, a felicitat tinerii sportivi, antrenorii și profesorii de sport pentru rezultatele obținute și părinții pentru că își îndrumă copiii spre activități sportive. Totodată a propus și un moment de reculegere în memoria foștilor sportivi, antrenori și profesori de sport, care au adus cinste sportului careian.

Au luat cuvântul apoi primarul municipiului Carei, Eugen Kovacs și invitatul Galei Sportului Careian din acest an, președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, care au felicitat la rândul lor sportivii și antrenorii pentru rezultatele obținute, după care președintele Consiliului Județean a înmânat premiile fiecărui sportiv în parte.

O secțiune aparte în acest an a fost PRESA SPORTIVĂ, unde au fost premiați jurnaliștii: Stahl István (pentru întreaga activitate), Florin Mureșan, Ionuț Blăjean, Constantin Demian, Pesek Attila, Valentin Păduraru, pentru activitatea profesională desfășurată și promovarea sportului la nivelul județulu Satu Mare.

Lista sportivilor premiați:

ORGANIZARE DE EVENIMENTE SPORTIVE

Daniel Mureșan – Strongman Carei 2019, Kovács Szabolcs – Cupa Futsal Carei 2019

KUNG FU – CS SHAOLIN CAREI

Laczko David Attila, Variu Balaban Andrei, Szöcsi Ronaldo, Purcel Elena, Halhober Eduard, Schnel Kristof, Schnel Alexandra, Nagy Eszter, Mudure Andrei, Sulyok Denis

ANTRENORI: Variu Alin, Variu Balaban Cristian

AEROMODELE – CLUBUL COPIILOR CAREI

Reitler Alex, Măran Natanael, Cristea Nicolae, Fischer Matyas, Vandici Matei, Culcear David, Racolța Eric, Guț Andrei, Horvay Zsombor, Cobzas Borgan

ANTRENOR: Mastan Ghe-orghe

TIR CU ARCUL – ASOCIAȚIA SPORTIVĂ CORVUS REGIA

Lászlófi Csaba, Matei Sorin, Szaniszlai Csaba, Dragoș Georgescu, Széri Kincső, Vadai Zalán, Danku Zoltán, Danku Julia

PESCUIT SPORTIV Peter Micula

ECHITAȚIE Jakab Áron

ATELAJE TRASE DE CÂINI Daniel Marius Tentiș

BILIARD Oláh Gábor, Gergely Francisc

JUDO – ASOCIAȚIA JUDO CLUB SPARTACUS CAREI

Hajlák Hannah, Nintaș Noris, Chiș Antonio, Crișan Paul, Zota Matei, Moldovan-Pop Bryan, Hagen Ralph, Sivadó Adam, Guț Andrei, Portikhegyi David, Uglai Andrei

ANTRENORI: Hajlák Iosif, Predoi Marian

JUDO – CLUB JUDO MASTER SATU MARE

Mateş Andrei, Mates Ioana, Ghiurcuta Valentin, Radac Ionut, Centea Iris Giulia

ANTRENORI: Pelcz Attila, Stan Traian, Centea Aurelian

BASCHET – A.S. BASCHET CLUB ‘’PRIMO’’ CAREI

Mateş Luca, Sabou Iasmina, Vago Vivien, Lupu David, Sabau David, Guraliuc Emanuel, Lukacs Alexia, Berches Luca, Jurj Lucas, Uilaki Mara, Marincas Oana, Panic Aaron, Ciucos Matei, Roman Odett

ANTRENORI: Timoc Florentina, Lucuta Iulian, Racolta Adriana

KARTING: CLUBUL COPIILOR CAREI – A.S. KART RACING CAREI

Saierli Francisc, Solymosi Máté, Szulák Edward, Graz Chris Conducător cerc: Mille Ioan

TENIS DE MASĂ

CLUBUL COPIILOR CAREI

Bogdan Luca, Erdei Daniel, Chiuhan Alexandra, Kokán Gergő, Láng Mark, Szűcs Ábel

C.S. TAPO CAREI

Koncz Julia, Gindele Hanna, Bodon Ameli, Forgacs Hanna, Wachter Nora

CSM VICTORIA CAREI

Rad Ayana, Comiati Alexandra, Pascui Nicoleta, Havrincea Amalia, Harmathi Biborka, Costea Răzvan, Knecht Barnabas, Forgacs Mark, Kovacs Tamas, Pozsonyi Kevin, Abriham Eugen

Premii speciale: Dari Helga, Szilagyi Paul

Antrenori: Mircea Podoba, Maran Alin, Ghic Roxana, Suveg Roland

ATLETISM

CSS CAREI

Turcu Vlad, Ticle Denis, Hasna Teodora, Racolța George, Bereczki Evelin, Balog Olimpiu, Cura Roxana, Turcu Alexia, Benke Edward, Posz Paula, Linzenbold Karina, Kinczel Antonia, Bontea Luca, Botos Iulia

ANTRENORI: Turcu Florin, Ioan Mărneanu

KARATE

A. C. S. Sakura Carei

Tyukodi Cristina, Süveg Lénárd, Keserű Mercedes, Hevele Botond, Candrea Maya, Dobrican Iris, Bonea Luca, Cosma Darius, Chis Claudia, Fogas Raul, Süveg Milan

ANTRENORI: Engber Ingrid, Daraban Gheorghe

CS KARATE DO B.F.K.S. CAREI

Bartincki Attila, Molnar Teodora, Molnar Patric Gheorghe, Hosu Ioana Sorina, Butunoi Marcovici Cristina Maria, Lacatus Tudor, Lacatus Marius, Linzenbold Csanad, Kecseti Krisztian Csaba, Chis Matei

ANTRENORI: Fazekas Gheorghe Zoltán, Bartincki Attila, Bács Csaba

DANS SPORTIV

LEAD & FOLLOW Szerény Dóra

Mureșan Luca – Mureșan Ariana

Volfer Olivér – Pap Nikolett

Botos Ádám – Gindele Ingrid

Marcsó Gergő – Koszta Anais

Jonucz Dominik – Bagossy Anna

Vadas Teodóra

ANTRENOR: Bagossy Zoltán

HANDBAL

Liceul Teoretic Carei

Sebestyén Ádám, Popán Dániel, Onuczán Roland, Kocsis Kristóf, Merk Dominik, Botlinger Ádám, Nagy Benjámin

ANTRENOR: Prof. Schrádi Gábor

Liceul Romano-Catolic Josephus Calasantius Carei

Székely Petra, Ált Antónia, Lebedy Róza

ANTRENOR: Prof. Dohan Mircea

FOTBAL FEMININ – CLUB SPORTIV DALIANA CAREI

Sas Raisa Tiana, Betterini Sofia, Chiș Claudia Anamaria, Cornean Andreea, Czier Zsanett, Deac Ayana Maria, Găzdag Daria, Meghișan Mara Cristina, Mureșan Alexa, Nyiri Panna, Rus Clara Maria, Silaghi Vivien, Szilva Jazmin

INSTRUCTOR SPORTIV: Crăciun Kinga, Jurj Nicușor

FOTBAL MASCULIN

C.S.M. VICTORIA CAREI: Ghiarfaș Mihai, Nyéki Kevin, Lobonț Raul-Sebastian

C.S.S. CAREI: Negreanu Răzvan Szénási Márk, Rus Bogdan, Fechete Codruț

KINDER CAREI: Csobi Ákos, Laios Paul, Szabó Ádám, Szilágyi Ákos, Dobran Dávid, Bontea Philip

ANTRENORI: Botan Marius, Bagossy Alexandru, Tabi Zsolt, Gindele Gergely, Csenteri József, Nintas Răzvan, Botos Zsolt

Președinți de cluburi: Pereș Virgil, Zsidó Sándor, Tabi Zsolt.