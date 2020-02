Florin Mulcuțan candidează pentru un post de vicepreședinte la FR Box

Vasile Cîtea, aflat la conducerea Federaţiei Române de Box din 14 ianuarie 2016, este singurul candidat la funcţia de preşedinte al forului la alegerile care vor avea loc în cadrul Adunării Generale programate în 6 februarie, de la ora 11:00, la Sala Prefecturii din Iaşi.

Cîtea a declarat, marţi, pentru AGERPRES, că îşi doreşte ca în noul mandat să aibă un Birou Federal care să îl ajute mai mult.

“Nu am emoţii, doar candidez singur, însă trebuie să am o echipă lângă mine care să mă ajute. Eu am făcut nişte propuneri şi sper ca aceşti oameni să fie aleşi şi să am un Birou Federal mult mai eficient, care să se implice cu adevărat. Vreau să avem linişte şi să facem performanţă reală”, a spus preşedintele.

Vasile Cîtea este convins că membrii Adunării Generale sunt mulţumiţi de modul în care a condus în primul său mandat, având în vedere faptul că la doi ani de la câştigarea alegerilor a reuşit să achite datoriile federaţiei, care a devenit astfel eligibilă pentru finanţarea de la Ministerul Tineretului şi Sportului.

“Având în vedere de unde am luat federaţia şi unde am adus-o, eu cred că membrii Adunării Generale nu pot fi decât mulţumiţi. Practic am luat federaţia într-o stare de insolvenţă, de lichidare, cu datorii enorme, cu multe procese pe rol, şi am adus-o azi, să spun aşa, să fie boboc. Când am venit eu preşedinte erau datorii de peste 10 miliarde de lei vechi, plus că erau foarte mulţi bani care se imputau federaţiei în urma Galei Bute. Dar uite că în decurs de vreo doi am ajuns, cu ajutorul unor oameni de bună credinţă, să ne facem dreptate şi să plătim ce datorii aveam. În plus, marele câştig este faptul că Federaţia Română de Box a devenit eligibilă pentru finanţare de la MTS. Din iunie 2018 federaţia primeşte finanţare în continuu, iar ăsta e lucrul cel mai important”, a explicat Cîtea.

Biroul Federal a validat candidatura lui Vasile Cîtea, la fel ca şi pe cele ale candidaţilor la funcţiile de vicepreşedinte, membru în Biroul Federal, respectiv preşedinte al Comisiei de Apel a FRB.

Pentru cele două posturi de vicepreşedinte candidează trei persoane: Bogdan Marinescu, Florin-Ioan Mulcuţan-Chiş şi Silviu Vasile Mureşan. Pentru cele 10 locuri de membru în Biroul Federal au fost declaraţi eligibili 13 candidaţi: Doru Gheorghiu, Adrian Lăcătuş, Silviu Macovei, Toma Matei, Ştefan Mosoiu, Florin-Ioan Mulcuţan-Chiş, Silviu Vasile Mureşan, Alec Năstac, Gabriel Petrea, Viorel Plosca, Samir Simion, Florin Stan, Titi Tudor. La funcţia de preşedinte al Comisiei de Apel a FRB candidează o singură persoană, Dorel Constantin Ene.

La 14 ianuarie 2016, Vasile Cîtea a fost ales preşedinte al Federaţiei Române de Box, cu 88 de voturi, faţă de 38 ale contracandidatului său de atunci, Mihai Lauruc. El a preluat atunci postul lăsat liber de fostul campion mondial Leonard Doroftei, cel care demisionase la 13 noiembrie 2015, după trei ani la conducerea federaţiei.

Mesajul lui Mulcuțan

Sătmăreanul Florin Mulcuțan și-a anunțat printr-o postare pe pagina Boxul Sătmărean intenția de a candida la funcția de vicepreședinte și i-a îndemnat pe oamenii din box , cu drept de vot să-l aleagă la alegerile din această săptămână.

”Va salut cu respect dragi colegi, colaboratori și prieteni ai boxului Românesc!

Ma vad nevoit sa scriu aceste rânduri deoarece primesc zilnic multe mesaje in privat care au cam aceeași tema și anume: AG de alegeri a FRBox!

În consecinta, vreau sa va aduc la cunoștință câteva aspecte importante:

1. La data de 6 februarie 2020, orele 11,00 la Iași, va avea loc Adunare Generala de alegeri a FRBox

2. Listele cu candidații eligibili ptr funcțiile de conducere și BF vor fi postate pe site-ul FRBox

3. Personal, voi candida ptr funcția de vicepreședinte al FRBox unde, pentru cele 2 funcții de vicepreședinți, și-au mai depus candidaturile domnii Marinescu Bogdan și Mureșan Silviu.

4. Ptr funcția de președinte, am înțeles ca exista un singur candidat in pers. domnului Deputat Vasile Citea.

5. Pentru locurile de membru în BF, sunt mai multe dosare depuse printre care as enumera câteva, extrem de interesante, zic eu:

– Viorel Plosca, – Gabi Simion, – Stan Florin, – Lăcătuș Adrian, – Alec Nastac, – Titi Tudor, – Toma Matei, – Ilie Dragomir Etc.

Totodată, președintele Cîtea Vasile a mai făcut câteva propuneri extrem de interesante și care va vor fi aduse la cunostinta la AG.

Toate acestea sunt pentru a aduce plus valoare echipei de conducere a nobilei arte!

Deci, cei cu drept de vot, care ma cunoasteti și știți ce am făcut si fac pentru boxul românesc alături de colegii mei(unii sunt chiar pe listele de candidați) , sunteți invitați sa participați la AG de la Iași unde, vom decide împreună pe cine vom mandata la conducerea FRBox pentru următorii 4 ani!

Dumnezeu sa va Binecuvânteze pe toți!”

De remarcat că și președintele AJ Box Satu Mare, Viorel Plosca și-a anunțat candidatura la un loc în Biroul Federal.