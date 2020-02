Seletye Dominik a impresionat la Circuitul lunar de la Oradea

Micuții șahiști sătmăreni reușesc să impresioneze la turneele la care participă.

Și în weekend puștiul Dominik Seletye de la CS Voința Satu Mare a terminat pe primul loc la categoria lui de vârstă etapa de circuit lunar de la Oradea. Și pe patru în competiția la care s-a duelat cu elevi și cu doi ani mai mari ca el.

”Un nou rezultat bun la Circuitul lunar de sah – Oradea…. fara sa fim aroganti si fara sa ne oblige regulamentul sau oricine, am convenit cu Dominik ca vom juca intr-o alta grupa in grupa B (elevi din clasa a II-a si clasa a III-a). Dominik este elev in “clasa I C” – la Scoala Gimnaziala Rákóczi Ferencz din Satu Mare. In aceasta grupa a fost un pic mai “greu”, dar s-a clasat pe un loc onorabil in aceasta grupa locul 4 cu 5 puncte (primele 3 locuri fiind ocupate de copii de clasa a III-a cu 7 respectiv 5-5 puncte) si……… Locul 1 dintre elevii de clasa a II-a !!! (a fost un loc 1 muncit) – Multumim CS Vointa Satu Mare! Multumim antrenorului: Muntean Ciprian-Sorin! Multumim organizatorului Dan Rat!!!” a postat tatăl lui Dominik, David Seletye, cel care este directorul ACR Satu Mare…