Senzaţionalul Haaland a pus-o la pământ pe PSG

Norvegianul Erling Haaland a marcat golurile Borussiei Dortmund, marti seara, in prima mansa a optimilor de finala in Liga Campionilor. Borussia Dortmund a castigat pe teren propriu, cu 2-1, prin dubla reusita de tanarul jucator adus in iarna de la Salzburg pentru 20 milioane de euro. Haaland a deschis scorul in minutul 69 dintr-un ricoseu norocos in sase metri, dupa o minge aruncata in fata portii de Sancho. PSG a restabilit egalitatea prin Neymar opt minute mai tarziu din pasa lui Mbappe. Un gol marcat pe o contra a campioanei Frantei. Cu 12 minute inaintea finalului Haaland a pus cireasa pe tort cu un super sut din afara careului. Un gol fabulos care a adus victoria celor de la Borussia Dortmund, echipa care va porni in returul de pe Parc des Princes cu prima sansa la calificarea in sferturile de finala. Haaland devine primul tanar jucator care marcheaza zece goluri intr-un singur sezon si totodata primul jucator indiferent de varsta care marcheaza mai mult de un gol cu doua echipe diferite (8 – Dortmund, 2 – Salzburg).