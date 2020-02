Vaida Beata a semnat cu Eotvos Debrecen

Rămasă de o bucată de vreme fără parteneră în echipa de volei pe plajă, sătmăreanca Vaida Beata a decis ca din acest an să se întoarcă la prima dragoste…voleiul în sală.

Fosta jucătoare de la CS ADEP-LPS și CSM Satu Mare a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon cu formația de prima ligă din Ungaria, Eotvos DSE.

Echipa din Debrecen ocupă poziția a 8-a a clasamentului după 15 partide jucate iar odată cu venirea sătmărencei oficialii clubului speră la o revigorare.

”Cred că pentru Bea e o decizie înțeleaptă. S-a și văzut de altfel că pregătirea foarte bună făcută la volei pe plajă a și ajutat-o la Debrecen ”, ne-a spus antrenorul Adrian Pricop, cel care s-a ocupat în ultimii ani de echipa de volei pe plajă a României.

”Din păcate, Bea a rămas fără coechipieră la lot și a trebuit să luăm rapid o decizie. În plus până nu se știe sigur când va veni și finanțarea pentru Centrul Olimpic de pregătire la volei pe plajă de la Satu Mare, ea avea nevoie de antrenamente și meciuri”, a mai spus Pricop.

Acesta se gândește serios să revină acasă la Satu Mare după perioada în care s-a ocupat de lotul de volei pe plajă al României.

”Aș vrea să repornesc și secția de volei din Satu Mare și sper cât mai repede să încep munca și la Centrul Olimpic. Mă leagă amintiri frumoase de Satu Mare, aici am făcut performanțe deosebite în sală și am adus multe turnee importante în oraș”, a încheiat Adrian Pricop.

La rândul ei, Vaida Beata a explicat alegerea făcută în această iarnă…”A fost o oportunitate bună de a mă ține în formă. Chiar m-a surprins și pe mine modul în care am evoluat pe parchet după o lungă perioadă în care am jucat doar pe nisip. Am semnat pe trei luni până la finalul sezonului din Ungaria, după care vom continua munca la volei pe plajă. Cu turnee și sper cu rezultate la fel de bune ca anii trecuți”, a spus multipla campioană a României la beachvolley.