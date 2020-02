Victor Piţurcă negociază implicarea la CSA Steaua

Fara angajament dupa despartirea de CS Universitatea Craiova, Victor Piturca si-a dat acordul sa se implice la CSA Steaua, echipa aflata in lupta pentru promovarea in Liga 3.

Victor Piturca ar urma sa ocupe postul de manager general, scriu colegii de la Fanatik.

In plus, Piturca si-ar fi aratat disponibilitatea de a achizitiona si 15-20 de procente in momentul transformarii clubului in societate pe actiuni.

Mutarea ar urma sa aiba loc din vara, dupa ce echipa din Ghencea va fi promovat din a treia incercare in Liga 3.

Daniel Oprita este in prezent antrenor principal, secondat de Iulian Miu.

CSA Steaua va evolua din toamna pe noua arena din Ghencea, una care este intr-un stadiu avansat de constructie. In scurt timp vor fi montate scaunele in tribune si se va intinde covorul de iarba pe teren.

Noul stadion Ghencea va avea gazon în scurt timp

Lucrarile avanseaza in ritm alert la arena din Bulevardul Ghencea, iar in perioada urmatoare va fi montat covorul de iarba.

Iulian Miu, antrenor secund la CSA Steaua, a publicat pe contul sau de Facebook un scurt filmulet in care se observa stadiul avansat al lucrarilor.

Tribunele sunt finalizate si urmeaza doar ca scaunele sa fie montate in culorile traditionale ale clubului.

In paralel, muncitorii pregatesc montarea suprafetei de joc.

Stadionul din Ghencea va avea o capacitate de 31.254 de locuri. Costurile lucrarilor sunt de peste 90 milioane de euro, bani publici.