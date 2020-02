Vintilă: ”Se poate ca acest punct să ne facă pe noi campioni”

Bogdan Arges Vintila, antrenorul echipei FCSB, vede partea plina a paharului dupa remiza inregistrata de ros-albastri pe teren propriu cu penultima clasata Academica Clinceni. ”Este un punct castigat. Se adauga la zestrea noastra. Nu s-a terminat campionatul acum, mai sunt meciuri de jucat. Mergem mai departe. Se poate ca acest punct sa ne faca pe noi campioni”, a spus Bogdan Vintila dupa 0-0 cu Clinceni pe Arena Nationala in epilogul etapei a 24-a. Vintila i-a intepat si pe cei care o vedeau pe FCSB castigatoare dinaintea meciului, aluzie la relatia speciala dintre cele doua cluburi. ”Multi care se pricep foarte bine la fotbal spuneau ca partida e castigata dinainte. Nu am putut desface o aparare aglomerata, nu este un lucru imbucurator”, a mai declarat Vintila. Pentru FCSB, echipa aflata pe trei in clasament la cinci puncte de liderul CFR Cluj, urmeaza duminica derby-ul cu Dinamo, partida la care si-au anuntat revenirea in peluza mai multe grupuri de ultrasi din vechea galerie a Stelei.