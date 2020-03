Alex Negrea, sătmăreanul de sub Turnul Chindiei

Plecat de la Satu Mare în Germania încă de pe vremea când era doar un puști, Alex Negrea și-a făcut junioratul în fotbal la Augsburg. S-a făcut remarcat la echipa din Bundesliga unde a câștigat un titlu cu echipa de juniori și de unde a fost convocat chiar la Naționala U 18 și apoi U 19 a României.

Jucător de bandă stângă, Alex Negrea a surprins oarecum anul trecut când a lăsat Germania pentru a face pasul spre Liga 1, la Chindia Târgoviște.

L-am întâlnit miercuri la Târgoviște pregătind alături de colegii săi al doilea meci din play out, cel de acasă cu SEPSI.

Alex Negrea a vorbit pentru GNV despre debutul în liga 1 și despre experiența nouă din fotbalul românesc.

”Mă bucur că am ajuns la Chindia. Mă simt foarte bine aici , e un grup bun și sunt oameni deosebiți. Am și șansa oarecum de a fi încă U 21 și mă încadrez în regula impusă de FRF. Am contract pe un an jumătate și sper să ajut cât pot eu mai bine la atingerea obiectivului, salvarea de la retrogradare”, ne-a spus Alex Negrea.

Acesta a vorbit și despre despărțirea de Augsburg…”Sigur că mi-a fost greu să mă readaptez în România. Dar nu mai puteam sta la echipa a doua a celor de la Augsburg la nivel de liga a 4-a.

Mi s-a oferit această șansă , am stat în probe două săptămâni la Chindia și până la urmă am semnat aici. Nu voi uita meciul de debut contra campioanei CFR Cluj Napoca… E bine că am prins șase meciuri din opt de când am ajuns la Târgoviște. Sper să joc și etapa următoare cu SEPSI, trebuie să câștigăm!”, a mai spus Negrea care nu a uitat de oamenii din Satu Mare care l-au sprijinit…Dacian Nastai sau Paul Mihai. ”Au pus și ei o vorbă bună pentru mine…” a recunoscut Alex.

Legat de echipa națională, Negrea nu și-a luat gândul de la o nouă convocare.

”Acum că joc și am venit și în Liga 1 m-a căutat domnul Boiangiu ( n.r. secundul lui Mutu la naționala de tineret) și mi-a spus că sunt în atenția lor. Depinde doar de mine dacă voi fi chemat la Tineret. Sper să prind lotul pentru meciul cu Danemarca”, a mai spus Negrea.

-100000 euro e cota lui Negrea pe transfermarkt.com

– 7 meciuri la Naționala U19 și 3 la Naționala U18 a României are Negrea în palmares.