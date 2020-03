Competițiile de copii și juniori oprite în România

Poziția FRF

Dupa ce LPF a hotarat ca meciuriile din Liga 1 sa se dispute fara spectatori pana pe 31 martie, FRF a venit cu o masura suplimentara.

Având în vedere hotărârea de a închide instituțiile de învățământ preuniversitar între 11 și 22 martie, Federația Română de Fotbal a decis suspendarea tuturor competițiilor de copii și juniori organizate de FRF și Asociațiile Județene de Fotbal până la redeschiderea școlilor.

Ce zice FRB?

Avand in vedere noile masuri impuse, luni seara, de autoritatile romane, privind prevenirea extinderii virusului COVID-19, si anume inchiderea tuturor scolilor si gradinitelor intre 11-22 martie, cu posibilitatea de prelungire a acestei perioade, Consiliul Director al FRB a decis, astazi, in regim de urgenta, cu majoritate de voturi, urmatoarele:

1. Suspendarea pe durata inchiderii unitatilor de invatamant preuniversitare a tuturor competitiilor oficiale de baschet la nivel de juniori, inclusiv U20, organizate de catre FRB si de catre Asociatiile Judetene de Baschet si Asociatia Municipala de Baschet Bucuresti. Din cauza faptului ca in Liga 1 activeaza preponderant sportivi juniori, se decide si supendarea acestei competitii pentru aceeasi perioada.

2. Pentru operativitate in luarea deciziilor, se instituie un Comitet pentru Situatii de Urgenta care va putea lua orice hotarare necesara in domeniul baschetablistic in contextul prevenirii epidemiei de COVID-19. Comitetul pentru Situatii de Urgenta din cadrul FRB este format din Horia Paun, Dan Berceanu, Claudiu Fometescu si Doru Toma.

Totodata, reamintim faptul ca meciurile din Liga Nationala de Baschet, Masculin si Feminin, se vor desfasura fara spectatori pana la data de 31 martie 2020.

La scrimă…

Comitetul Executiv al Federației Române de Scrimă a decis amânarea organizării tuturor competițiilor de scrimă de pe teritoriul României pentru perioada 09.03.2020 – 19.04.2020, cu mențiunea că prioada poate fi prelungită în funcție de situația națională creată de epidemia de COVID -19.

Decizia are la bază adresa nr.14 a MTS, din 08.03.2020, referitoare la măsurile de prevenție impuse de Guvernul României în vederea combaterii epidemiei de coronavirus (COVID – 19).

De menționat că și la nivel de Satu Mare multe cluburi ce au grupe de copii și junior au anunțat că sistează chiar și antrenemantele zilnice până la finalul lunii martie..